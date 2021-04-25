Tan chảy với biểu cảm cực đáng yêu của Lisa và Leon khi được mẹ Hà Hồ diện nón lá

Sao Việt 25/04/2021 12:02

Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang là một trong những cặp sao nhí hot nhất hiện nay. Mỗi khi được cha mẹ cho "lên sóng" là các bé lại được CĐM vô cùng quan tâm và dành nhiều lời khen ngọt ngào.

Sáng nay, sau kỳ nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng thì Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cho 2 nhóc tì của mình về lại Sài Gòn. Trên trang cá nhân của mình, cô viết: "Tụi con về lại Sài Gòn với mẹ". Đi kèm bài đăng là hình ảnh rất đỗi ngọt ngào và dễ thương của cặp sinh đôi Leon và Lisa.

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Tiểu công chúa Lisa 'thùy mị' khi được diện nón lá 

 

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Trái với hình ảnh thùy mị của cô chị thì cậu em Leon lại tỏ rõ vẻ thích thú và tinh nghịch khi được mẹ đội nón lá

Trước đó, ông xã Kim Lý của Hà Hồ cũng đăng tải hình ảnh cặp sinh đôi khi nghi dưỡng ở Đà Nẵng cùng gia đình.

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Lisa được mẹ quấn tóc điệu đà khi đi bơi 

 

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Em trai Leon thì cứ cười tít mắt khi được cha chụp hình. Cậu bé này chụp 10 tấm thì hết 9 tấm đã cười tươi roi rói 

Trải qua nhiều thăng trầm, hiện nữ ca sĩ đang có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc cùng ông xã Kim Lý. Và niềm hạnh phúc đó còn nhân lên gấp bội khi cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu của hai người chào đời.

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Gia đình hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ của Hà Hồ và Kim Lý

Hiện tại, bên cạnh việc đi hát và điều hành công ty riêng thì niềm vui của Hồ Ngọc Hà là chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên hai con nhỏ. 

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