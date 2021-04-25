Tan chảy với biểu cảm cực đáng yêu của Lisa và Leon khi được mẹ Hà Hồ diện nón lá

Trong khi hội "gái một con" khoe nhan sắc đỉnh cao tại gia, thì hội "hoa hậu" lại thả dáng nóng bỏng bên hồ bơi. Gái độc thân Văn Mai Hương cũng quyết không kém cạnh. Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!