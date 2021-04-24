‘Bà mẹ một con’ Hà Anh bất ngờ than vãn: ‘Nghĩ đến đứa thứ hai là oải toàn tập', vội khuyên các mẹ đừng chỉ đẻ 'lấy được'

"Quý cô" Myla ngày càng khiến fan hâm mộ yêu quý bởi sự xinh đẹp, thừa hưởng gen trội chiều cao từ cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, cô con gái sắp 3 tuổi này, cũng có ngày lại khiến cho mẹ Hà Anh than vãn.

Con gái đầu lòng của Hà Anh có tên đầy đủ là Myla Vũ Dowden. Đến nay, bé Myla đã gần 3 tuổi, vô cùng hiếu động và thi thoảng “bất hợp tác” với bố mẹ khi cả gia đình chụp hình cùng nhau. Nữ siêu mẫu hóm hình chia sẻ: “Lúc thử đồ con bé hào hứng lắm vì được diện đồ đôi "hai mẹ con mình giống nhau", ấy thế mà mang nhau ra bãi biển nó quên ngay nhiệm vụ chụp ảnh, giở quẻ tự đi chơi lang thang nhất định không chịu chụp. Thế là ông pà pô phải tự chụp solo, chụp đôi đủ kiểu hòng dụ nó nhưng nó cũng chẳng chịu. Lừa mãi mới được vài tấm nó nguẩy đít bỏ đi hoặc bị "cưỡng hôn".

Gương mặt bị bố mẹ 'cưỡng hôn' của cô con gái nhỏ - Ảnh FBNV Gia đình của siêu mẫu khiến mọi người mơ ước và ngợi khen - Ảnh FBNV Cô công chúa nhỏ bất hợp tác khi chụp ảnh cùng bố và mẹ - Ảnh FBNV Hơn 2 tuổi, Myla được bố mẹ cho đi học mẫu giáo. Được thỏa sức sáng tạo và phát triển trong môi trường học đường tốt, Myla rất thông minh, lanh lợi khiến đôi vợ chồng rất đỗi tự hào và yêu thương. Tuy nhiên, cô bất ngờ đau đầu với tính cách đôi chút “quậy phá” của cô nhóc “Cuối tháng 6 này là Myla tròn 3 tuổi rồi, khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3 đều đã, đang và vẫn trải qua. Có những hôm phát điên với con bé, nhưng rồi nó lại nũng nịu tròn xoe mắt "Xin lỗi mẹ", thế là chả giận được nữa”.

Tuy cô con gái luôn tinh nghịch nhưng mẹ Hà Anh vẫn nhanh chóng nguôi giận - Ảnh FBNV Con gái siêu mẫu Hà Anh được mẹ lên đồ 'chuẩn quý cô' ngay từ bé - Ảnh FBNV Và ngay lập tức cô khuyên các bà mẹ rằng: “Nhưng yêu là yêu vậy thôi, nghĩ đến đứa thứ 2 là oải toàn tập, không phải vì ngại đẻ mà vì thấy nuôi một đứa con sao cho tốt, giữ cho nó an toàn, khoẻ mạnh sao nó không hề đơn giản chút nào. Các mẹ đừng đẻ "lấy được" nhé!” Hà Anh hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc của mình - Ảnh FBNV Không chỉ được mọi người quan tâm ở vai trò là một siêu mẫu, siêu mẫu Hà Anh còn được mọi người yêu mến với tư cách là một bà mẹ. Siêu mẫu luôn chăm sóc, lựa chọn những cách nuôi dạy bé tốt nhất, thoải mái nhất để con được tự do vui chơi, khám phá thế giới xung quanh. Hiện nay, cô con gái “rượu” của đôi vợ chồng được mẹ lập cho một fanpage riêng trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Bị chê mặt mộc kém sắc, Hà Anh lên tiếng khiến hội chị em gật gù đồng tình Những chia sẻ mới nhất của siêu mẫu Hà Anh về “mặt mộc” và “dao kéo” nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cư dân mạng.

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