Lâm Vỹ Dạ làm mẹ 2 con vẫn tươi tắn, được khen nhuận sắc dù từng vướng nghi vấn 'động chạm dao kéo'

Trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ vừa cập nhật hình ảnh chụp cận gương mặt của mình. Từng không tự tin với mặt mộc nhiều khuyết điểm, nếp nhăn, bà mẹ 2 con nay sở hữu làn da mịn màng, căn bóng và ít dấu hiệu lão hóa. Đồng thời, nhờ giảm cân, những đường nét của nữ diễn viên trở nên thanh thoát, thon gọn hơn. Với ngoại hình nổi bật, bà xã Hứa Minh Đạt chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ khiến fan xuýt xoa.

Lâm Vỹ Dạ là một trong những nữ nghệ sĩ có nhiều thay đổi về ngoại hình thời gian gần đây. Từng không được đánh giá cao về nhan sắc, bà xã Hứa Minh Đạt nay khiến công chúng "quay xe" dành nhiều lời khen trước vẻ ngoài thăng hạng.

Cách thay đổi thời trang cũng giúp bà xã Hứa Minh Đạt nhận được nhiều đánh giá cao từ công chúng.

Không chỉ nhan sắc thăng hạng, bà mẹ 2 con còn được đánh giá cao về hình thể. Sau khi giảm cân thành công, Lâm Vỹ Dạ sở hữu vóc dáng nuột nà. Nhờ body săn chắc, nữ diễn viên tự tin diện những mẫu váy ngắn khoe đôi chân thon gọn. Cách thay đổi thời trang cũng giúp bà xã Hứa Minh Đạt nhận được nhiều đánh giá cao từ công chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nhận xét so với trước đây, đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Trong đó, phần mũi và cằm thon gọn, khác biệt hẳn ngày xưa. Đôi mắt của Lâm Vỹ Dạ cũng được khen "có hồn" hơn. Bên cạnh đó, lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo cũng giúp cô trở nên trẻ trung, tươi tắn.

Nhiều người nhận xét so với trước đây, đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên có nhiều thay đổi - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên phim "Siêu lừa gặp siêu lầy" còn thường xuyên diện váy hở vai, khoe bờ vai thon gọn. Tuy nhiên, cũng chính vì bất ngờ có sự thăng hạng về nhan sắc, Lâm Vỹ Dạ bị một số khán giả cho là đã can thiệp "dao kéo" để cải thiện ngoại hình.

Bà mẹ 2 con đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc và tự tin đọ sắc cùng dàn chị em xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Trước đây, Lâm Vỹ Dạ từng có thời điểm tăng cân mất kiểm soát sau sinh khiến cho cơ thế mất cân đối và nhan sắc cũng có phần kém nhẹ so với trước đây. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bà mẹ 2 con đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc và tự tin đọ sắc cùng dàn chị em xinh đẹp như hoa trong các chương trình mà cô tham gia.

Lâm Vỹ Dạ từng có thời điểm tăng cân mất kiểm soát sau sinh - Ảnh: FBNV

Sắc vóc thăng hạng cũng là yếu tố giúp hôn nhân của nữ diễn viên ngày càng bền chặt. Sau nhiều năm về chung một nhà, Lâm Vỹ Dạ vẫn được chồng cưng chiều hết mực. Tại các sự kiện, cặp đôi thường xuyên khiến fan ghen tị với các khoảnh khắc tình tứ. Hai quý tử kháu khỉnh là "trái ngọt" cho chuyện tình ngọt ngào của nữ diễn viên và ông xã.

Lâm Vỹ Dạ vẫn được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet

Lâm Vỹ Dạ tên thật là Lê Thị Vỹ Dạ, sinh năm 1989. Lâm Vỹ Dạ là diễn viên nổi tiếng và là gương mặt quen thuộc ở nhiều gameshow như "7 Nụ Cười Xuân", "Chọn Ai Đây", "Ơn Giời Cậu Đây Rồi",... Ở mỗi chương trình, Lâm Vỹ Dạ luôn gây ấn tượng bởi sự hết mình, hài hước của cô.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ từng học chung trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Họ nên duyên vợ chồng vào năm 2010 khi cả hai đều chưa nổi tiếng. Cặp đôi đã trải qua những ngày tháng mưu sinh vất vả để duy trì cuộc sống hôn nhân với 2 con nhỏ lần lượt chào đời.