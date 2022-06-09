Dàn sao nữ "nấm lùn" nhưng lại thích đọ dáng với dàn Hoa hậu: Ngoài Hòa Minzy còn có Lâm Vỹ Dạ, Việt Hương

Lâm Vỹ Dạ, Hòa Minzy, Việt Hương ,… là những ngôi sao nữ đình đám trong làng giải trí Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng nổi bật, dàn sao nữ còn khiến người hâm mộ bật cười vì độ hài hước đằng sau hậu trường của mình. Có thể nói, một trong những việc ‘mặn’ nhất mà cả 3 ngôi sao cùng thực hiện chính là đọ sắc với dàn sao chân dài.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, song Hòa Minzy lúc nào cũng rạng rỡ và tự tin hết cỡ khi bên cạnh các người đẹp khác. Chính sự khác biệt này mà cô nàng Hòa Minzy luôn chiếm trọn spotlight, lấn át cả dàn hoa hậu đình đám nhất Vbiz.

Mỗi khi nhắc đến sao nữ dám đứng cùng dàn người mẫu chân dài phải kể đến cái tên Hòa Minzy. Cô là sao nữ duy nhất tự tin chụp hình cùng nhiều hoa hậu lẫn các người mẫu khác.

Lâm Vỹ Dạ

Là một trong những cái tên hot hit của các gameshow, Lâm Vỹ Dạ chứng minh được sức hút ‘không phải dạng vừa’ của mình. Có thể nói, xuất thân là một diễn viên hài trẻ nên bà xã Hứa Minh Đạt luôn biết cách mang lại nhiều tiếng cười mỗi khi cô xuất hiện.

Lâm Vỹ Dạ "thể hiện" chiều cao của mình bên hoa hậu Khánh Vân.

Gần đây nhất trong hậu trường của gameshow Chọn Ai Đây mùa 3, Lâm Vỹ Dạ đã có màn “thể hiện” chiều cao của mình bên Hoa hậu Khánh Vân. Tuy chiều cao có hạn nhưng người đẹp vẫn thích thú đùa giỡn với nàng hậu và còn cho rằng đôi chân của Hoa hậu Khánh Vân thậm chí đã ngang chiều cao của cô.

Việt Hương

Giống như Hòa Minzy, đàn chị Việt Hương cũng khoái chí khi được đứng kế các ngôi sao có chiều cao vượt trội. Dù chỉ cao 1m52 nhưng nghệ sĩ Việt Hương chưa bao giờ tỏ vẻ dè chừng với những đồng nghiệp cao hơn cô.

Việt Hương tự tin khoe chân dài bên cạnh các hoa hậu.

Thậm chí nhiều lần Việt Hương còn hài hước đề nghị các ngôi sao đứng cạnh cô để đo xem bản thân đứng đến đâu họ. Có thể nói, dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng lúc nào nghệ sĩ Việt Hương cũng biết cách khiến bản thân nổi bật.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng Việt Hương, Lâm Vỹ Dạ và Hòa Minzy vẫn rất tự tin khi đứng cạnh các chân dài đình đám. Và đó là những nét duyên dáng của các nữ nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng thích thú.