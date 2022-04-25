Lâm Vỹ Dạ lần đầu tiết lộ một biến cố cô từng trải qua trong thời gian gần đây.

Vừa qua, trong chương trình "Vì sao tôi theo đạo Phật" đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lâm Vỹ Dạ.

Tại đây, bà xã của Hứa Minh Đạt đã chia sẻ về cơ duyên theo đạo Phật của cô. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã theo đạo Phật từ gia đình. Gia đình cô theo đạo Phật gốc từ đời bà cố. Cả bà cố nội và bà cố ngoại nhà tôi đều tu đạo Phật và có chùa ở Huế. Vì thế, từ nhỏ mẹ của Lâm Vỹ Dạ đã hướng cô theo đạo Phật nên cô có niềm tin rất lớn.

Lâm Vỹ Dạ đã theo đạo Phật từ gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Khi còn nhỏ, Lâm Vỹ Dạ thường được mẹ dắt đi chùa, và cho góp mặt vào các lễ cúng dường, cầu an. Cô chia sẻ: "Mẹ còn cho tôi học thuộc các bài kinh Phật. Đến bây giờ, niềm tin của tôi dành cho đạo Phật vẫn rất lớn. Sau khi lấy chồng, sinh con và trải qua nhiều biến cố, niềm tin trong tôi dành cho đạo Phật vẫn càng ngày càng lớn và vững chắc hơn".

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ một biến cố cô từng trải qua trong thời gian gần đây. Cô lần đầu trải lòng: "Năm 2021, tôi trải qua một biến cố rất lớn. Thời điểm đó, tôi đi khám tại một bệnh viện và được chuẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Lúc ấy, tôi khá suy sụp. Dù biết ung thư tuyến giáp không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều, hay quỳ dưới chân mẹ Quan Âm để cầu xin mẹ phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này".

Tổ ấm nhỏ của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FBNV

Sau khi các sư thầy biết hoàn cảnh của "bà mẹ hai con" nên cũng đọc kinh cho cô liên tục trong một tháng. Cô chia biết: "May mắn thay, một tháng sau, tôi khám lại thì bác sĩ bảo hồi trước chẩn đoán nhầm, tôi không hề bị ung thư".

Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ cho biết cô đã được quy y tại chùa vào năm 2020, với pháp danh Diệu Hương Liên. Hai nhóc tỳ cũng được quy y với pháp danh là Pháp Nguyên Mãn và Pháp Nguyên Phước.

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