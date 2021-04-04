Danh hài Chí Trung bị chê ‘làm lố như Lệ Quyên’ khi khoe ảnh tình tứ bên người yêu

Bị chê 'làm lố như Lệ Quyên' khi khoe ảnh ngọt ngào bên tình trẻ kém 18 tuổi, NSƯT Chí Trung không hề làm lơ trước bình luận công kích trên trang cá nhân mà anh còn có màn đáp trả cực gắt.

Không lâu sau khi ly hôn, Chí Trung công khai mối quan hệ tình cảm cùng người tình trẻ kém 18 tuổi - Á hậu doanh nhân Ý Lan. “Táo giao thông” thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh hẹn hò hay đi ăn, đi chơi cùng gia đình Ý Lan, hai người không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật. Có được tình yêu và hạnh phúc với tình yêu ở độ tuổi của Chí Trung thật không dễ, cũng chính vì vậy mà chuyện tình của “Táo giao thông” cũng khiến cho mọi người ngưỡng mộ.

Chí Trung hạnh phúc bên tình trẻ kém 18 tuổi - Ảnh: FB

Tuy nhiên, chuyện Chí Trung thường xuyên khoe ảnh vui vẻ bên tình trẻ cũng khiến một số dân mạng "không vừa mắt". Trong bài đăng mới đây, Chí Trung đã chia sẻ ảnh hẹn hò cùng người yêu và các con. Chuyện sẽ không có gì đáng tranh cãi nếu không xuất hiện bình luận kém duyên của một cư dân mạng khi ví việc anh chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên gia đình là “làm lố” giống Lệ Quyên. Thật bất ngờ, dù không có bất kỳ hoạt động liên quan nào nhưng "nữ hoàng phòng trà" cũng bị kéo vào màn công kích "lạ đời" này. Ngay sau đó, danh hài Chí Trung không hề làm ngơ mà có màn phản pháo cực gắt trước bình luận "lạc đề" này.

Bức ảnh mới đăng tải của Chí Trung đã nhận được 1 bình luận công kích của cư dân mạng - Ảnh: FB

Việc bên cạnh người thương của Chí Trung được so sánh là 'làm lố' giống Lệ Quyên - Ảnh: FB

Và màn đáp trả cực gắt của tác giả... - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện tình của Chí Trung bên người yêu Ý Lan được rất nhiều bạn bè quan tâm, ủng hộ. Khán giả đa phần đều đứng về phía Chí Trung và hi vọng anh sẽ không để tâm đến những lời lẽ vô duyên này, tiếp tục sống với tình yêu và niềm vui lạc quan dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-hai-chi-trung-bi-che-lam-lo-nhu-le-quyen-khi-khoe-anh-tinh-tu-ben-nguoi-yeu-400834.html