Xót xa với hình ảnh cuối cùng của Abby Choi trước khi bị sát hại tàn nhẫn ở tuổi 28

Sao quốc tế 26/02/2023 21:00

Liên quan tới vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại, mới đây lực lượng chức năng đã tiết lộ những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khoảnh khắc định mệnh.

Theo một số trang báo uy tín ở Trung Quốc, mới đây họ đã công bố hình ảnh cuối cùng của nữ người mẫu Abby Choi (Thái Thiên Phượng) trước khi cô bị bắt cóc và giết hại. Tờ báo này còn cho biết theo thông tin cảnh sát có được từ CCTV và lời khai của nhân chứng, lúc 14h02 ngày 21/2, Abby Choi mặc đồ trắng, tay cầm vài túi đồ xuất hiện ở khu biệt thự sang trọng Kadoorie Hill.

Xót xa với hình ảnh cuối cùng của Abby Choi trước khi bị sát hại tàn nhẫn ở tuổi 28 - Ảnh 1
Abby Choi - Ảnh: Internet

Abby Choi trò chuyện cùng một người bạn qua phần mềm liên lạc. Sau khoảng 15 phút, Abby Choi lên xe do tài xế riêng cũng là anh trai chồng cũ điều khiển. 20 phút sau đó, Abby choi đến trường học đón con gái. Chiếc xe sau đó di chuyển đến làng Longwei, Taipo.

Tới 15h12 cùng ngày, 2 chiếc xe 7 chỗ màu trắng lần lượt lái vào làng Longwei và cùng rẽ trái tại ngã ba. Trong số hai chiếc xe, một chiếc có biển số địa phương và người ta nghi ngờ Abby Choi ngồi trong xe vào thời điểm đó.

Xót xa với hình ảnh cuối cùng của Abby Choi trước khi bị sát hại tàn nhẫn ở tuổi 28 - Ảnh 2
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân - Ảnh: Internet

Chiếc còn lại có biển số trùng với chiếc xe được cảnh sát tìm thấy bên ngoài ngôi nhà ở làng Longwei nơi có xác của nữ người mẫu. Cũng theo tờ báo này, chiếc xe sau đó được sử dụng để di chuyển hài cốt của người quá cố. Đến 15h58 cùng ngày, chiếc ôtô biển số địa phương cũng rời đi.

Chưa dừng lại ở đó, tờ báo cũng tiết lộ hình ảnh anh trai của chồng cũ Abby Choi đang ôm một chiếc hộp nhựa lớn vào ngày 22/2. Một số bộ phận netizen còn đặt giả thuyết nhiều khả năng chiếc hộp mà gã chồng tàn ác đang cầm có chứa hài cốt của vợ cũ mình. 

Xót xa với hình ảnh cuối cùng của Abby Choi trước khi bị sát hại tàn nhẫn ở tuổi 28 - Ảnh 3

 

Abby Choi được thông báo mất tích vào ngày 21/2 khi đang trên đường đón con tan học. Cảnh sát đã tìm kiếm diện rộng và sau đó dần tìm ra manh mối liên quan đến gia đình chồng cũ của cô.

Sau khi bắt giữ cha mẹ chồng và cả anh trai chồng cũ của Abby Choi, cảnh sát truy lùng chồng cũ của cô với nghi ngờ đây là thủ phạm chính của vụ giết người, phân xác. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ với truyền thông sau đó rằng cha chồng của Abby Choi bị nghi là chủ mưu chính. Ông là cựu cảnh sát và cũng chủ động thuê ngôi nhà để tiến hành kế hoạch giết người.

Tuy ly hôn, Abby Choi vẫn chu cấp tài chính cho nhà chồng cũ. Gần đây, cô lên kế hoạch bán khách sạn Kadoorie Hill do cô mua nhưng đứng tên cha chồng cũ. Cô hứa sẽ sắp xếp cho chồng cũ và gia đình anh ta một chỗ ở khác nhưng nhà chồng phản đối dữ dội. Sự tranh chấp về tài sản có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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