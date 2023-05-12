Xôn xao nữ ca sĩ bị fan làm những 'hành động nhạy cảm' giữa chốn đông người

Mới đây khoảnh khắc biểu diễn của một nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng yêu K-pop phải xôn xao, bàn tán.

Mới đây, một đoạn clip trong buổi giao lưu với fan của ca sĩ Hwasa (MAMAMOO) đã được lan truyền chóng mặt trong cộng đồng fan K-pop. Điều khiến mọi người bàn tán trong clip này là cách nữ ca sĩ tương tác với fan tại buổi giao lưu. Theo trong đoạn video ghi lại, nữ ca sĩ Hwasa khi đang cao hứng biểu diễn đã đánh bạo quay người đưa 'cặp đào' cho fan... mặc sức làm gì thì làm . Tất nhiên, những người hâm mộ tại sự kiện đó nhanh chóng 'tranh thủ cơ hội' mà động chạm tới thần tượng.

Nữ ca sĩ luôn mặc các bộ đồ gợi cảm khi tham gia sự kiện Hành động này của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng hâm mộ K-pop. Hơn là chỉ trích mọi người đều cảm thấy thích thú trước hành đông này của Hwasa.Từ thời điểm ra mắt, Hwasa nổi tiếng là nữ ca sĩ theo đuổi phong cách phóng khoáng, gợi cảm nên những việc như quay người cho fan mặc sức động chạm cơ thể là điều không hề lạ, có thể đoán trước được. Cô luôn có những phong cách ăn mặc thể hiện tư tưởng nữ quyền Hwasa là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám MAMAMOO. Nữ ca sĩ nổi tiếng với nhan sắc khác lạ, phá vỡ những chuẩn mực về cái đẹp tại Kpop khi sở hữu gương mặt cá tính, làn da bánh mặt và body 'lực điền'.

Hwasa luôn gây ấn tượng với công chúng với phong cách âm nhạc và hình ảnh vô cùng táo bạo, nóng bỏng. Trong các sản phẩm âm nhạc của mình, Hwasa luôn truyền tải tinh thần nữ quyền vô cùng mạnh mẽ. Cô luôn bỏ ngoài tai những chỉ trích, điều tiếng của cư dân mạng và trở nên nổi bật. Outfit ôm trọng body của nữ ca sĩ Bộ cánh quá bó sát gây xôn xao một thời nhớ vào 3 năm trước, nữ ca sĩ khiến cộng đồng K-pop nháo nhào khi xuất hiện mà không mặc... 'xu chiêng' và nói đó là sự lên tiếng cho nữ quyền vì 'xu chiêng' không hề tốt cho vòng 1 của phụ nữ, hơn thế cô còn từng gây hiểu nhầm khi mặc chiếc áo xẻ hông om sát trọn cơ thể khiến cộng đồng mạng lầm tưởng là cô... không mặc gì, thậm chí là trang phục trong suốt khoe 'đồ nhỏ'. Nữ ca sĩ thậm chí không mặc 'xu chiêng' ra ngoài Chiếc áo trong suốt 'mặc như không mặc' nữ ca sĩ cũng không ngần ngại diện Tuy vậy, Hwasa vẫn là nữ nghệ sĩ toàn năng khi làm tốt nhiều vai trò như hát, nhảy, sáng tác, rap và cả MC chương trình.

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