Vương An Vũ bất ngờ tuyên bố sẽ không hợp tác với Triệu Lộ Tư lần 2, ai nấy cũng 'bật ngửa' sau khi biết lý do

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị Vương An Vũ từ chối hợp tác lần 2 vì lý do này!

Cuối năm 2023, đường đua phim Hoa ngữ vô cùng sôi nổi khi có sự xuất hiện của hàng loạt dự án đình đám như: Nhất Niệm Quan Sơn, Minh Long Thiếu Niên, Chệch Quỹ Đạo, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh... Nổi bật trong số đó không thể bỏ qua Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đảm nhiệm vai chính. Ra mắt vào ngày 11/12 vừa qua, tuy còn vướng nhiều tranh cãi về diễn xuất của dàn diễn viên và kỹ xảo có phần 'quê mùa', thế nhưng Thần Ẩn đã thành công mang về loạt thành tích ấn tượng, điển hình như vừa ra mắt được nửa giờ đã cán mốc 20.000 điểm nhiệt và sau 4 giờ, tăng lên 24.000 điểm, hai ngày sau khi lên sóng, phim đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để vượt điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage.

Ra mắt vào ngày 11/12 vừa qua, Thần Ẩn đã thành công mang về loạt thành tích ấn tượng. Mới đây, cặp đôi nam nữ chính còn gây sốt khi được hỏi về khả năng hợp tác lần hai. Theo lời của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ đã từng ngỏ lời muốn đóng chung với cô trong một dự án phim hiện đại, nhưng bởi vì lịch trình quá bận rộn, lại đang vướng ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, nên chưa thể sắp xếp được thời gian, mặc dù nam diễn viên đã gửi qua cho cô rất nhiều kịch bản. Mới đây, cặp đôi nam nữ chính còn gây sốt khi được hỏi về khả năng hợp tác lần hai. Theo lời của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ đã từng ngỏ lời muốn đóng chung với cô trong một dự án phim hiện đại. Ngay sau đó, Vương An Vũ cho biết: "Tôi rất đau lòng đó, sẽ không gửi cho cô ấy thêm bất kỳ một kịch bản nào nữa, cũng không bao giờ đóng phim với Lộ Tư lần nữa đâu". Đáp lại nam diễn viên, Triệu Lộ Tư vừa cười vừa nói: "Cậu hơn hết là nên làm như vậy!".

Hiện tại, động thái này của cả hai đã khiến cư dân mạng không khỏi bật cười, đồng thời nhiều người còn bày tỏ, không chỉ riêng Vương An Vũ, mà họ cũng mong muốn được nhìn thấy hai ngôi sao đóng chung thêm một bộ hiện đại trong tương lai gần. Khán giả mong muốn được nhìn thấy hai ngôi sao đóng chung thêm một bộ hiện đại trong tương lai gần. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là tiểu hoa đán lứa nổi bật nhờ thành công của các phim Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày,.... Nữ diễn viên còn là ngôi sao 9X được các nhãn hàng săn đón với hơn 20 hợp đồng quảng cáo. Xinh đẹp giỏi giang nhưng Triệu Lộ Tư thường xuyên gây tranh cãi vì phát ngôn, hành động kém tinh tế. Vương An Vũ sinh năm 1998, sở hữu ngoại hình điển trai, học giỏi, gia thế khá giả. Nam diễn viên từng góp mặt trong một số tác phẩm như: Mộng Hồi, Trăm Năm Hoà Hợp Ứớc Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió...Gần đây, anh đóng nam chính trong phim Con Đường Rực Lửa.

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