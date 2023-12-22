Loạt ảnh 'tình bể bình' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ, cử chỉ ôm ấp ngọt ngào khiến fan 'quắn quéo'

Mới đây, để tuyên truyền cho Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã cùng góp mặt trong bộ ảnh 'tình bể bình'. Theo đó, trong loạt ảnh mới được hé lộ, cặp đôi liên tục có những cử chỉ ôm ấp ngọt ngào ở mọi khung hình.

Thần Ẩn là dự án đánh dấu màn kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ . Cặp đôi diễn viên được đánh giá là gương mặt nổi bật, sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia trong thời điểm hiện tại.

Cùng diện trang phục đen, tạo dáng trong ô tô, cả hai mang tới cảm giác của một bộ phim ngôn tình hiện đại. Ngay lập tức, netizen cho rằng ở tạo hình này nhan sắc Vương An Vũ như tạc tượng, Thần Ẩn đã thành công “phong ấn” nhan sắc anh chàng.

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã cùng góp mặt trong bộ ảnh 'tình bể bình' để tuyên truyền cho Thần Ẩn.

Cặp đôi liên tục có những cử chỉ ôm ấp ngọt ngào ở mọi khung hình.

Ngoài ra, khán giả cũng hy vọng Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có thể hợp tác lần thứ 2 với phim hiện đại, có lẽ sẽ mang lại thành tích tốt hơn là Thần Ẩn.

Dù nhận về ý kiến chê bai nhưng khi phát sóng tập đầu tiên, nhưng hiện tại phim cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng, hút hàng trăm triệu lượt xem. Điểm Weibo của Thần Ẩn đã được cập nhật ngày 20/12 là 7.9 điểm – số điểm cao với một tác phẩm cổ trang. Ngoài ra, sau 2 ngày lên sóng phim đã chạm mốc 26.000 điểm. Bên cạnh đó, vai A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) cũng chỉ mất 1 ngày để đạt điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage.

Phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, hút hàng trăm triệu lượt xem.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên trẻ có trong tay hàng loạt bộ phim gây tiếng vang như Phượng Tù Hoàng, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tam Thiên Nha Sát, Yêu Em Từ Dạ Dày, Vụng Trộm Không Thể Giấu,..

Vương An Vũ sinh năm 1998, hoạt động từ năm 2018. Anh được biết đến nhiều nhất qua phim Mộng Hồi và Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời. Gần đây nhất là phim Con Đường Rực Rửa.