Chuyện không có gì để nói nếu ‘vị biên kịch’ Vu Chính đã có màn kiếm nhiệt từ hai bộ phim Vô Danh (Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác) và Mãn Giang Hồng (Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỷ). Anh ta cho rằng: "Về cơ bản thì Vô Danh và Mãn Giang Hồng là cùng một câu chuyện. Lương Triều Vỹ là Thẩm Đằng, Vương Nhất Bác là Dịch Dương Thiên Tỷ, chỉ có điều niên đại khác nhau và cách dẫn dắt, kể chuyện khác nhau. Tôi nghĩ cả 2 bộ phim đều tốt, có thể cùng nhau tiến lên”.

Màn nhận xét của Vu Chính đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Theo đó nhiều khán giả cho rằng những lời so sánh của ‘vị biên kịch’ này cần phải xem xét lại vì anh ta luôn làm quá lên. Một số khác cho rằng, 2 phim này hội tụ nhiều người nổi tiếng, có nhiệt quan tâm cao, nên rõ ràng màn so sánh của Vu Chính đưa ra để tạo sự chú ý dư luận với mục đích ‘ké fame’.

Nếu xét về diễn xuất của Thẩm Đằng và Lương Triều Vỹ thì không có gì bàn cãi. Xét về hai ngôi sao trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác thì có sự chênh lệch. Trong Mãn Giang Hồng, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng vai phó thống lĩnh Tôn Quân không màng sống chết, hiểm nguy để truy tìm sự thật chuyện sứ giả nước Kim bị giết và vạch trần âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm). Trong khi Vương Nhất Bác trong Vô Danh thủ vai thư ký Diệp, nhân vật nửa chính nửa tà. Anh luôn bị xoay vòng trong cuộc chiến thiện - ác.

Dịch Dương Thiên Tỉ có thành tích và diễn xuất được đánh giá cao hơn Vương Nhất Bác và còn được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé trẻ tuổi nhất" Trung Quốc sau 5 năm tham gia lĩnh vực điện ảnh. Vấn đề đáng lo của Vương Nhất Bác là diễn xuất không thuyết phục. Nét diễn mặt lạnh của anh luôn bị phàn nàn đơ cứng, không đa dạng biểu cảm và xem khá buồn ngủ.