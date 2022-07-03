Vợ 'trùm giải trí Hong Kong' bán tháo tài sản của chồng để giải quyết món nợ hơn 57 triệu USD

Trong khi "trùm giải trí Hong Kong" Châu Trác Hoa đang bị bắt giữ tại Macau bởi nhiều cáo buộc khác nhau, người nhà của anh phải bán tháo tài sản để trả món nợ khổng lồ.

Theo tin tức trên On vào ngày 2/7, vợ "trùm giải trí Hong Kong" Châu Trác Hoa - Trần Tuệ Linh vừa qua đã rao bán 2 bất động sản.

Đầu tháng 5, Trần Tuệ Linh nhờ bạn bè giới thiệu người mua lại dinh thực trị giá 8,3 triệu USD ở Macau. Tuần vừa rồi, cô tiếp tục thanh lý căn hộ cao cấp ở Hong Kong với mức giá 8,7 triệu USD, lỗ hơn 3,8 triệu USD so với thời điểm mua.

Trần Tuệ Linh bán nhiều bất động sản để trả nợ cho chồng

Kể từ khi Châu Trác Hoa bị bắt, người nhà đang ra sức cứu lấy đế chế của anh. Vợ con của vị tỷ phú sinh năm 1974 nóng lòng thanh lý nhiều tài sản để trả nợ cho anh và duy trì hoạt động tập đoàn Suncity.

Tháng 4 vừa qua, Châu Trác Hoa đã bị 29 chủ nợ gây sức ép thanh toán món nợ khổng lồ 450 triệu HKD (57,4 triệu USD). Tòa án Philippines yêu cầu vị tỷ phú này phải thanh toán toàn bộ số nợ này trong vòng một tháng, nếu không những tài sản mà anh đang đứng tên tại quốc gia này sẽ bị tịch biên và phát mãi.

Dù đã chia tay từ năm 2019, Liêu Bích Lệ cũng đã thế chấp căn nhà mà vị tỷ phú này từng tặng cô để giúp anh trả nợ

Trước khi bà xã của Châu Trác Hoa rao bán tài sản, người tình của vị tỷ phú này - Liêu Bích Lệ cũng đã thế chấp căn nhà trị giá 15,4 triệu USD mà anh tặng cho cô vào năm 2014 để giúp "ông trùm giải trí Hong Kong" thanh toán nợ nần.

Vào tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị bắt giữ bởi 4 tội danh gồm tổ chức đánh bạc trái phép, rửa tiền, tham gia và cầm đầu băng nhóm tội phạm. Cảnh sát Ông Châu tiết lộ, số tiền tang vật thu giữ được là hơn 800 tỷ HKD (101 tỷ USD).

Sau phiên tòa sơ thẩm được diễn ra vào ngày 2/9 với hơn 90 nhân chứng được triệu tập, Châu Trác Hoa đang đối diện với mức án 33 năm tù

Ảnh: Internet

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