Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế

Sao quốc tế 09/10/2023 14:30

Từ khi vướng bê bối trốn thuế và cấm sóng tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng gần như "đóng băng" hoạt động nghệ thuật tại quốc gia tỷ dân.

Bị xếp vào nhóm "các nghệ sĩ có vết nhơ", Phạm Băng Băng không còn được mời đóng phim, tham dự sự kiện, chụp hình quảng cáo thường xuyên tại Trung Quốc như trước.

Từ năm 2019, nữ diễn viên tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng, trở thành một blogger chia sẻ nhiều bí quyết làm đẹpthời trang trên mạng xã hội. Song, đến năm 2022, người đẹp chuyển hướng tấn công thị trường giải trí nước ngoài. Sau khi nhận lời tham gia đảm nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình Insider của Hàn Quốc, Phạm Băng Băng tích cực đi lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vì công việc.

Ngoài ra, người đẹp cũng dần xuất hiện thường xuyên tại các tuần lễ thời trang quốc tế, lễ trao giải Oscar, LHP quốc tế Berlin, LHP Cannes, làm người mẫu trên các sàn diễn quốc tế… 

Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế - Ảnh 1

Xuất hiện tại Hàn Quốc để tham dự LHP quốc tế Busan 2023 gần đây, Phạm Băng Băng sánh bước cùng các ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á như Song Joong Ki, Châu Nhuận Phát, Song Kang Ho, Park Eun Bin... Trong đêm khai mạc, người đẹp Trung Quốc chiếm trọn mọi ánh nhìn với bộ váy hồng nhạt có thiết kế độc đáo. 

Trở lại làng giải trí thế giới trong hơn một năm qua, Phạm Băng Băng nỗ lực gây ấn tượng với phong cách sang chảnh, quyến rũ. Trên thảm đỏ, cô luôn đầu tư chỉn chu về trang phục, cách trang điểm, phụ kiện để tỏa sáng. 

Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế - Ảnh 2

 

Với truyền thông quốc tế, Phạm Băng Băng vẫn là một cái tên hấp dẫn nhưng tại thị trường trong nước, ngôi sao của Võ Mị Nương truyền kỳ ít được nhắc đến.

Các hình ảnh, thông tin về Phạm Băng Băng không được truyền thông Trung Quốc đăng tải thường xuyên. Người đẹp chỉ cập nhật hoạt động trên trang cá nhân 4,1 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram.

Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế - Ảnh 3 

Các hoạt động ở nước ngoài của Phạm Băng Băng cũng không tránh khỏi tranh cãi. Một bộ phận khán giả tại Trung Quốc cho rằng, Phạm Băng Băng nên có cơ hội xây dựng lại sự nghiệp sau khi đã chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, một số khác thì phản đối sự quay lại của ngọc nữ họ Phạm và khuyên cô nên rời khỏi làng giải trí.

 

Phạm Băng Băng diện đầm xuyên thấu, xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023

Phạm Băng Băng diện đầm xuyên thấu, xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023

Sự xuất hiện đầy hào quang của Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023 đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ.

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