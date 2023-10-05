Phạm Băng Băng diện đầm xuyên thấu, xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023

Khán giả ví von cô 'như bông mẫu đơn' trên thảm đỏ vì nét đẹp vô cùng diễm lệ, cuốn hút vô cùng. Nhiều người còn khen cô trông giống tiên nữ hạ phàm. Một số khác thì ngưỡng mộ làn da đẹp không tỳ vết của nữ diễn viên.

Tại thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Busan hôm 4/10, Phạm Băng Băng mặc một chiếc đầm xuyên thấu nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của nhà mốt Rami Al Ali. Trong khi hầu hết nghệ sĩ Hàn Quốc chọn trang phục tone trầm, Băng Băng 'chơi trội' với trang phục màu sắc nổi bật, khoe làn da trắng sáng.

Khán giả ví von cô 'như bông mẫu đơn' trên thảm đỏ.

Nhiều người ngưỡng mộ làn da đẹp không tỳ vết của nữ diễn viên

Được biết, Phạm Băng Băng vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Paris 2023. Trước đó, cô xuất hiện tại Tây Ban Nha để làm giám khảo của Liên hoan phim quốc tế San Sebastian lần thứ 71. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan, bộ phim 'Green Night' cô đóng vai chính đã lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục Gala Thuyết trình.

Phạm Băng Băng vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Paris 2023.

Phạm Băng Băng (SN 1981) sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, cô được nhiều người biết tới nhờ vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.

Cô được nhiều người biết tới nhờ vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.

Phạm Băng Băng từng là Ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn trong cả hai năm 2013 và 2014. Cô lọt top 5 sao nữ có cát-xê cao nhất thế giới với thu nhập lên đến hơn 20 triệu USD/năm (463 tỷ đồng) vào năm 2015.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn khi vướng phải bê bối trốn thuế vào năm 2018, người đẹp bị phạt 130 triệu USD và chịu cảnh phong sát tại Trung Quốc. Phạm Băng Băng không thể tham gia đóng phim, chỉ có thể xuất hiện tại một số sự kiện nhỏ lẻ của showbiz Hoa ngữ trong suốt 5 năm vừa qua.

Từ đầu năm, cô tích cực tham gia các sự kiện quốc tế như lễ trao giải Oscar, Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), LHP Berlin, LHP Cannes, LHP San Sebastían. Sự cố gắng vượt qua biến cố của cô nàng được truyền thông quốc tế đánh giá cao và ghi dấu ấn đẹp.

Phạm Băng Băng từng là Ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn trong cả hai năm 2013 và 2014.