Trương Tử Phong trở thành 'Ảnh hậu' trẻ nhất của lễ trao giải Hoa Biểu khi mới 21 tuổi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Trương Tử Phong đã giành được danh hiệu ‘Nữ diễn viên xuất sắc nhất’ tại lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 19 nhờ vai diễn An Nhiên trong phim điện ảnh Chị Gái Tôi . Điều này đồng nghĩa với việc Trương Tử Phong sẽ trở thành nữ diễn viên 10x đầu tiên chạm được đến ngôi vị ‘Ảnh hậu’. Đây được xem là một thành tích đáng nể mà không phải ai cũng có thể đạt được khi mới chỉ 21 tuổi.

Vừa qua, vào chiều tối 23/5, lễ trao giải Hoa Biểu đã chính thức diễn ra tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ đình đám, có tầm ảnh hưởng nhất nhì Cbiz như Chương Tử Di, Tạ Đình Phong, Vương Nhất Bác, Angelababy, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Phi Vũ, Cảnh Điềm… Những nghệ sĩ tham dự giải thưởng đều là các gương mặt kỳ cựu, có đóng góp lớn đáng được vinh danh của nền điện ảnh xứ Trung.

Trương Tử Phong được đánh giá cao nhất về diễn xuất so với bạn bè đồng trang lứa. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu nhí, chuyên đóng quảng cáo, MV ca nhạc. Khi lên 7 tuổi, Tử Phong chuyển sang đóng phim và lập tức được các đạo diễn chú ý nhờ khả năng nhập vai thuần thục.

Cô được mệnh danh ‘thần đồng diễn xuất’ khi đọat giải ‘Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất’ tại Lễ trao giải Bách Hoa khi mới 9 tuổi, cho vai diễn trong phim Đường Sơn Đại Địa Chấn.

Sau đó, với vai diễn Phương Đóa Nhi trong Tiểu ly biệt (2016), Trương Tử Phong liên tiếp đoạt giải tại các liên hoan phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc như Hoa Đỉnh, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan. Theo đó, Trương Tử Phong không chỉ là người trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng tại các sự kiện này, mà còn là diễn viên 10X duy nhất nhận đề cử Giải Bạch Ngọc Lan danh giá tính đến nay.

Năm 2018, với dự án Chào em, Chi Hoa, Trương Tử Phong tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất khi được đề cử ‘Nữ diễn viên phụ xuất sắc’ tại LHP Kim Mã. Đích thân đạo diễn Shunji Iwai đã tìm gặp sao trẻ để trao đổi về kịch bản sau khi cô từ chối nhận vai. Trước ống kính, nhà làm phim Nhật Bản để Trương Tử Phong tự do diễn xuất.

Có thể nói Trương Tử Phong là ngôi sao trẻ sáng giá ở mảng điện ảnh, đồng thời được công chúng yêu mến nhờ hình tượng ‘em gái quốc dân’. Cô cũng là nữ diễn viên 10X có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc hiện tại.