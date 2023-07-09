Trương Bân Bân, Dương Siêu Việt gây ấn tượng nhờ phim 'Khói lửa nhân gian của tôi'

“Khói lửa nhân gian của tôi” do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện là tác phẩm truyền hình được thảo luận nhiều nhất trên Vlinkage với 81,69 điểm. Trên Datawin, phim đứng thứ 3 với 1.895 điểm. Nhờ sức hút của phim tên tuổi của các diễn viên tham gia cũng nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau vai diễn Từ Yến Thời thành công trong phim “Ba phần hoang dã”, Trương Bân Bân được đón nhận khi trở lại với vai Sách Tuấn - sếp của Tống Diệm (Dương Dương). Dù chủ yếu xuất hiện trong 9 tập đầu, tuy nhiên, nam diễn viên một lần nữa thể hiện tốt thế mạnh về diễn xuất của mình. Hình ảnh chàng chỉ huy Sách Tuấn nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần tâm lí của Trương Bân Bân được lòng khán giả.

Trong tập phim gần nhất (tập 8-9), nhân vật của nam diễn viên bị mắc kẹt trong một vụ cháy và bị thương nặng, bỏng một bên mặt. Trong cuộc nói chuyện với Tống Diệm, thay vì buồn bã, sự tích cực của Sách Tuấn khiến người xem cảm động.

Sau vai diễn bị chê diễn lố ở “Trùng Tử”, Dương Siêu Việt đóng vai phụ Trạch Diễu - em họ Tống Diệm trong phim “Khói lửa nhân gian của tôi” và bước đầu nhận những phản hồi tích cực. Vẻ ngoài dễ thương của nữ diễn viên được khen hợp với dòng phim hiện đại cũng như hình tượng nhân vật, trong khi đó, về diễn xuất của cô ở dự án này đã tiến bộ hơn - biểu cảm không còn đơ như trước.

Ở tập 2, khoảnh khắc Trạch Diễu gặp Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) nhận được nhiều thảo luận của khán giả về nhan sắc, diễn xuất, khi cả hai đều được mệnh danh là “thần tiên tỉ tỉ” thế hệ mới.

Ngoài ra, những phân cảnh cô đối diễn cùng đàn anh Dương Dương, cách cô đam mê giới thiệu bạn thân cho anh họ với mục đích biến bạn thân thành chị dâu được chia sẻ rộng rãi.

Ngụy Đại Huân được biết đến là “chàng trai bảo tàng” nhờ ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có, lần trở lại màn ảnh này của Ngụy Đại Huân gây nhiều bất ngờ khi anh vào vai sếp trẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhưng luôn nhẹ nhàng, ôn hòa khi đối diện với em gái nuôi Hứa Thấm.

Vốn là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ khi từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như “Nhật ký Tô Phi”, “Thợ săn thành phố”, “Một và một nửa mùa hè, “Dành dành nở hoa”, “Hạnh phúc mãn đường”, “Nam Yên Trai Bút Lục”, “Câu chuyện trước hôn nhân”, “Cứu hộ khẩn cấp”, “1921”... vai diễn lần này không làm khó bạn trai Tần Lam.