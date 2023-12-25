Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử?

Sao quốc tế 25/12/2023 14:15

Màn cosplay vừa được Triệu Lộ Tư đăng tải dù nhận được nhiều lời khen nhưng bên cạnh đó cũng thu về những ý kiến trái chiều.

Ngày 24/12, Triệu Lộ Tư khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh. Theo đó, nữ diễn viên cosplay nhân vật Gwen trong game Liên Minh Huyền Thoại với trang phục và phụ kiện cầu kỳ, đẹp lung linh. Có thể nói, người hạnh phúc chính là fan hâm mộ của cô nàng vì đây đích thực là món quà Giáng sinh mà nữ diễn viên dành cho fan dù đang bận rộn trong đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 1
Ngày 24/12, Triệu Lộ Tư khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh.

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 7

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 8
Nữ diễn viên cosplay nhân vật Gwen trong game Liên Minh Huyền Thoại với trang phục và phụ kiện cầu kỳ, đẹp lung linh.

Dù nhận về nhiều lời khen vì màn thay đổi phong cách cực ngầu nhưng cũng có bộ phận khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư cosplay sai đặc tính của nhân vật, vì tóc của Gwen vốn có màu xanh chứ không phải đen, màu mắt cũng không đúng. Có bình luận chỉ trích Triệu Lộ Tư đã mất công thực hiện bộ ảnh thì nên làm cho đúng, tránh gây tranh cãi vì cosplay sai là điều tối kỵ trong giới cosplay. Thậm chí, không rõ là do photoshop quá đà hay cách trang điểm mà nhiều người cứ ngỡ là Dương Tử trong bộ ảnh.

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 9
Bộ phận khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư cosplay sai đặc tính của nhân vật gốc.

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 10Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 11

 

Triệu Lộ Tư tung bộ ảnh cosplay cực ngầu trong đêm Giáng sinh, có gì đặc biệt mà bị nhầm thành Dương Tử? - Ảnh 12

Có bình luận chỉ trích Triệu Lộ Tư đã mất công thực hiện bộ ảnh thì nên làm cho đúng, tránh gây tranh cãi vì cosplay sai là điều tối kỵ trong giới cosplay.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, cô thành công qua hàng loạt vai diễn như Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tam Thiên Nha Sát, Yêu Em Từ Dạ Dày. Sau thành công của Tinh Hán Xán LạnVụng Trộm Không Thể Giấu đã giúp Triệu Lộ Tư đứng vững gót chân ở top đầu tiểu hoa 95. Hiện, sao nữ họ Triệu đang có dự án Thần Ẩn lên sóng, hợp tác cùng Vương An Vũ. 

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3 bộ phim lên sóng của Triệu Lộ Tư là Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Trừ Vụng Trộm Không Thể Giấu, hai bộ phim còn lại đều có thành tích đáng thất vọng.

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