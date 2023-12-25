Sự nghiệp Triệu Lộ Tư ngày càng 'trượt dốc' dù có 3 bộ phim phát sóng trong năm 2023

3 bộ phim lên sóng của Triệu Lộ Tư là Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Trừ Vụng Trộm Không Thể Giấu, hai bộ phim còn lại đều có thành tích đáng thất vọng.

Gần đây, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư lại bị đánh giá rằng đang trượt dốc, đi lùi chứ không có gì tiến triển. Cụ thể, 3 bộ phim lên sóng của Triệu Lộ Tư là Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Trừ Vụng Trộm Không Thể Giấu, hai bộ phim còn lại đều vô cùng đáng thất vọng.

"Thần ẩn" đang là bộ phim cổ trang của Trung Quốc nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Theo số liệu thống kê thành tích của phim vào ngày 22.12, có thể thấy, trên bảng xếp hạng Vlinkage, chỉ số nhân vật đang đứng top 1 thuộc về nhân vật A Âm/Phượng Ẩn của Triệu Lộ Tư với 9,07 điểm. Chỉ số phim chiếu mạng, hiện tại "Thần ẩn" cũng đang ở mức 87,16 điểm.

Trong khi đó, với chỉ số Datawin, phim đang đứng top 2 với 1.986 điểm (trong đó, nhân vật A Âm chiếm 46%). Ở bảng xếp hạng Maoyan, "Thần ẩn" cũng đang đứng top 2 với 9548,08 điểm. Hiện tại, trên Weibo, phim tăng 30.000 người theo dõi lượt xem trên Douyin cũng tăng mạnh từ 200 triệu đến 260 triệu cho các hashtag liên quan đến phim.

Tuy nhiên, "Thần ẩn" cũng đối diện với không ít những ý kiến tranh cãi từ phía khán giả. Cụ thể, nguyên tác phim được đánh giá là rất khó coi, nội dung tiên hiệp đã lỗi thời, nhàm chán, nhiều tình tiết trẻ con, sáo rỗng. Do đó, phim lên sóng nhưng lượng quảng cáo ít thảm hại, rating cũng không mấy khả quan. Ngoài ra, nhiều người còn đánh giá rằng nam chính Vương An Vũ không hợp với tạo hình cổ trang.

Hậu Lãng bị chê bai vì diễn xuất quá lố của Triệu Lộ Tư, tuyến tình cảm thì ít mà chi tiết "mất não", phi logic thì nhiều, thậm chí còn nhầm lẫn cả những kiến thức y khoa đơn giản. Chính điều này đã khiến phim lọt vào top những drama có điểm douban thấp nhất năm là 4.1.

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