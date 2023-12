Một sao nữ đóng Thần Ẩn tiết lộ tính cách thật của Triệu Lộ Tư, liệu có phải là 'kẻ 2 mặt' như lời đồn?

"Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, làm việc với Triệu Lộ Tư rất vui. Triệu Lộ Tư nổi tiếng nhưng tôi không thấy khoảng cách giữa cô ấy với mọi người, đặc biệt là với nhóm diễn viên quần chúng và thế thân như tôi. Chỉ những ai từng làm việc với Triệu Lộ Tư mới có thể cảm nhận được sự tích cực, tốt bụng và tử tế của cô ấy", Từ Lan Địch chia sẻ cảm nhận về Triệu Lộ Tư.

Qua chia sẻ của Từ Lan Địch, người hâm mộ có thể hiểu thêm về tính cách thật ngoài đời của Triệu Lộ Tư. Bài viết của nữ diễn viên đóng thế nói trên hiện vào top 10 từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo.

Gần đây, Thần ẩn đánh dấu màn kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ - cặp đôi diễn viên được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia.

Thần ẩn thuộc thể loại cổ trang - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể chuyện tình giữa về A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh. Cả hai bị cuốn vào mối tình truyền kiếp với những trắc trở kéo dài để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn.

Trước khi lên sóng, phim từng bị đánh giá khá thấp với những bình luận tiêu cực. Bên cạnh yếu tố diễn xuất, tạo hình nhân vật cũng bị cho là không sát nguyên tác. Mặc tranh cãi, dù chưa lên sóng phim nhiều lần lọt vào top tìm kiếm nóng, số lượng đặt xem trước hơn 6 triệu (tính đến ngày 10/12), phá kỷ lục về lượng người đặt xem năm 2023.

Khi phát sóng tập đầu tiên, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, hút hàng trăm triệu lượt xem. Điểm Weibo của Thần ẩn đã được cập nhật ngày 20/12 là 7.9 điểm – số điểm cao với một tác phẩm cổ trang. Bên cạnh đó, phim sau 2 ngày lên sóng đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để đạt điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage. Đây là điều rất ít sao nữ làm được trong thời gian ngắn nhờ một dự án phim truyền hình.