Một sao nữ đóng Thần Ẩn tiết lộ tính cách thật của Triệu Lộ Tư, liệu có phải là 'kẻ 2 mặt' như lời đồn?

Sao quốc tế 23/12/2023 12:30

Thời gian qua, hình tượng và danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị ảnh hưởng nặng nề sau khi vướng ồn ào mắc bệnh ngôi sao trầm trọng.

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng bị tố xem thường nhân viên hậu đài, mắng chửi bạn diễn và đối xử với trợ lý thân cận của mình như người hầu. Điều này khiến Triệu Lộ Tư bị chỉ trích là "kẻ 2 mặt". 

Mới đây, nữ diễn viên Từ Lan Địch gây chú ý với bài viết hé lộ tính cách của Triệu Lộ Tư ở hậu trường showbiz. Từ Lan Địch là diễn viên đóng thế cho người đẹp 25 tuổi trong bộ phim cổ trang Thần Ẩn.

Một sao nữ đóng Thần Ẩn tiết lộ tính cách thật của Triệu Lộ Tư, liệu có phải là 'kẻ 2 mặt' như lời đồn? - Ảnh 1

Theo Từ Lan Địch, Triệu Lộ Tư là 1 người chuyên nghiệp, chỉn chu trong công việc diễn xuất. Khi hợp tác với người đẹp Tinh Hán Xán Lạn, Từ Lan Địch rất ấn tượng với sự chân thành, luôn quan tâm đến mọi người của Triệu Lộ Tư.

 

"Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, làm việc với Triệu Lộ Tư rất vui. Triệu Lộ Tư nổi tiếng nhưng tôi không thấy khoảng cách giữa cô ấy với mọi người, đặc biệt là với nhóm diễn viên quần chúng và thế thân như tôi. Chỉ những ai từng làm việc với Triệu Lộ Tư mới có thể cảm nhận được sự tích cực, tốt bụng và tử tế của cô ấy", Từ Lan Địch chia sẻ cảm nhận về Triệu Lộ Tư.

Qua chia sẻ của Từ Lan Địch, người hâm mộ có thể hiểu thêm về tính cách thật ngoài đời của Triệu Lộ Tư. Bài viết của nữ diễn viên đóng thế nói trên hiện vào top 10 từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo. 

Một sao nữ đóng Thần Ẩn tiết lộ tính cách thật của Triệu Lộ Tư, liệu có phải là 'kẻ 2 mặt' như lời đồn? - Ảnh 2

Gần đây, Thần ẩn đánh dấu màn kết hợp giữa Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ - cặp đôi diễn viên được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia. 

Thần ẩn thuộc thể loại cổ trang - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể chuyện tình giữa về A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh. Cả hai bị cuốn vào mối tình truyền kiếp với những trắc trở kéo dài để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn. 

Một sao nữ đóng Thần Ẩn tiết lộ tính cách thật của Triệu Lộ Tư, liệu có phải là 'kẻ 2 mặt' như lời đồn? - Ảnh 3

Trước khi lên sóng, phim từng bị đánh giá khá thấp với những bình luận tiêu cực. Bên cạnh yếu tố diễn xuất, tạo hình nhân vật cũng bị cho là không sát nguyên tác. Mặc tranh cãi, dù chưa lên sóng phim nhiều lần lọt vào top tìm kiếm nóng, số lượng đặt xem trước hơn 6 triệu (tính đến ngày 10/12), phá kỷ lục về lượng người đặt xem năm 2023.

Khi phát sóng tập đầu tiên, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, hút hàng trăm triệu lượt xem. Điểm Weibo của Thần ẩn đã được cập nhật ngày 20/12 là 7.9 điểm – số điểm cao với một tác phẩm cổ trang. Bên cạnh đó, phim sau 2 ngày lên sóng đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để đạt điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage. Đây là điều rất ít sao nữ làm được trong thời gian ngắn nhờ một dự án phim truyền hình. 

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Bên cạnh thần thái xuất hiện trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 của Tencent, diện mạo của Triệu Lộ Tư cũng bất ngờ bị bàn tán xôn xao.

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