Triệu Lệ Dĩnh 'tình cũ không rủ cũng tới', chuẩn bị gặp lại mối lương duyên 4 năm trước để nối tiếp chuyện tình dang dở?

Có thông tin cho rằng, sắp tới đây, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp "tình cũ" một thời trong dự án mới.

Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên rất được săn đón của Cbiz. Trong năm 2022 vừa qua, nàng tiểu hoa đã chuyển hình thành công với hai dự án chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Hiện tại, trong thời gian công chúng đang vô cùng mong đợi bộ phim cổ trang tiên hiệp Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính lên sóng thì có thông tin cho biết nàng tiểu hoa 85 đang cân nhắc trở thành nữ chính của dự án phim Thiên Kiêu được khởi quay vào tháng 4. Nam chính của phim đang được nhắm đến là nam diễn viên Chu Nhất Long.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã vô cùng thích thú và mong chờ lần "nên duyên" này. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long từng hợp tác với nhau trong bộ phim Minh Lan Truyện được ra mắt vào đầu năm 2019. Trong tác phẩm này, chuyện tình giữa Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Tiểu Công Gia Tề Hành (Chu Nhất Long) khiến nhiều khán giả cảm thấy rất nuối tiếc. Phải chăng giờ đây cả hai đã được bên nhau trong một diễn biến khác?

Nếu đúng như thông tin được lan truyền thì đây là một sự kết hợp khiến khán giả vô cùng yên tâm về nhan sắc lẫn diễn xuất của hai diễn viên chính. Nếu vừa qua Triệu Lệ Dĩnh đã được công nhận chuyển hình thành công sang phái thực lực với 2 bộ phim chính kịch đạt thành tích khủng thì Chu Nhất Long đã trở thành Ảnh đế Kim Kê nhờ bộ phim điện ảnh Nhân Sinh Đại Sự. Đáng chú ý nhất, netizen vô cùng bất ngờ với việc Triệu Lệ Dĩnh đồng ý bình phiên cùng Chu Nhất Long. Tuy là Ảnh đế, thế nhưng địa vị trong mảng truyền hình của Chu Nhất Long chưa thể bằng Triệu Lệ Dĩnh được. Hành động đồng ý bình phiên nàng tiểu hoa đán nhận được nhiều lời nhận xét tích cực. Bởi trong thời gian gần đây, không ít những bộ phim vì vấn đề phiên vị của diễn viên mà xảy ra những tranh cãi gay gắt từ người hâm mộ khiến nhà sản xuất phim không khỏi đau đầu. Những thông tin trên về dự án Thiên Kiêu hiện vẫn chưa được ê-kíp đoàn phim cũng như các diễn viên lên tiếng xác nhận nhưng người hâm mộ rất mong chờ vào lần tái hợp này để một lần nữa gặp lại Minh Lan và Tiểu Công Gia và tạo nên một cái kết có hậu.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho nhãn hàng. Dân tình mê mẩn khi cô nàng thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình.

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