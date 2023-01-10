Triệu Lệ Dĩnh 'tình cũ không rủ cũng tới', chuẩn bị gặp lại mối lương duyên 4 năm trước để nối tiếp chuyện tình dang dở?

Sao quốc tế 10/01/2023 16:09

Có thông tin cho rằng, sắp tới đây, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp "tình cũ" một thời trong dự án mới.

Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên rất được săn đón của Cbiz. Trong năm 2022 vừa qua, nàng tiểu hoa đã chuyển hình thành công với hai dự án chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ.

Hiện tại, trong thời gian công chúng đang vô cùng mong đợi bộ phim cổ trang tiên hiệp Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính lên sóng thì có thông tin cho biết nàng tiểu hoa 85 đang cân nhắc trở thành nữ chính của dự án phim Thiên Kiêu được khởi quay vào tháng 4. Nam chính của phim đang được nhắm đến là nam diễn viên Chu Nhất Long.

Triệu Lệ Dĩnh 'tình cũ không rủ cũng tới', chuẩn bị gặp lại mối lương duyên 4 năm trước để nối tiếp chuyện tình dang dở? - Ảnh 1

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã vô cùng thích thú và mong chờ lần "nên duyên" này. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long từng hợp tác với nhau trong bộ phim Minh Lan Truyện được ra mắt vào đầu năm 2019. Trong tác phẩm này, chuyện tình giữa Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Tiểu Công Gia Tề Hành (Chu Nhất Long) khiến nhiều khán giả cảm thấy rất nuối tiếc. Phải chăng giờ đây cả hai đã được bên nhau trong một diễn biến khác?

Triệu Lệ Dĩnh 'tình cũ không rủ cũng tới', chuẩn bị gặp lại mối lương duyên 4 năm trước để nối tiếp chuyện tình dang dở? - Ảnh 2

Nếu đúng như thông tin được lan truyền thì đây là một sự kết hợp khiến khán giả vô cùng yên tâm về nhan sắc lẫn diễn xuất của hai diễn viên chính. Nếu vừa qua Triệu Lệ Dĩnh đã được công nhận chuyển hình thành công sang phái thực lực với 2 bộ phim chính kịch đạt thành tích khủng thì Chu Nhất Long đã trở thành Ảnh đế Kim Kê nhờ bộ phim điện ảnh Nhân Sinh Đại Sự.

Triệu Lệ Dĩnh 'tình cũ không rủ cũng tới', chuẩn bị gặp lại mối lương duyên 4 năm trước để nối tiếp chuyện tình dang dở? - Ảnh 3

Đáng chú ý nhất, netizen vô cùng bất ngờ với việc Triệu Lệ Dĩnh đồng ý bình phiên cùng Chu Nhất Long. Tuy là Ảnh đế, thế nhưng địa vị trong mảng truyền hình của Chu Nhất Long chưa thể bằng Triệu Lệ Dĩnh được. Hành động đồng ý bình phiên nàng tiểu hoa đán nhận được nhiều lời nhận xét tích cực. Bởi trong thời gian gần đây, không ít những bộ phim vì vấn đề phiên vị của diễn viên mà xảy ra những tranh cãi gay gắt từ người hâm mộ khiến nhà sản xuất phim không khỏi đau đầu. 

Những thông tin trên về dự án Thiên Kiêu hiện vẫn chưa được ê-kíp đoàn phim cũng như các diễn viên lên tiếng xác nhận nhưng người hâm mộ rất mong chờ vào lần tái hợp này để một lần nữa gặp lại Minh Lan và Tiểu Công Gia và tạo nên một cái kết có hậu.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho nhãn hàng. Dân tình mê mẩn khi cô nàng thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Chu Nhất Long Minh Lan Truyện Thiên Kiêu phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Xôn xao tin con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên sóng truyền hình dịp đầu năm mới

Xôn xao tin con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên sóng truyền hình dịp đầu năm mới

Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz chính thức lộ diện: Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi thế chỗ Phạm Băng Băng

Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz chính thức lộ diện: Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi thế chỗ Phạm Băng Băng

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện Xuân Vãn 2023 đài Bắc Kinh

Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện Xuân Vãn 2023 đài Bắc Kinh

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 18 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 50 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 18 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay