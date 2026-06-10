Máy bay đang đỗ bất ngờ bị sập càng đáp khiến nhiều người bị thương và chuyến bay bị hủy

Một nhân viên sân bay đang đứng trên cầu dẫn nối với máy bay và một người khác chỉ cách buồng lái vài bước chân khi máy bay chúi mũi và đập xuống mặt bê tông ở bãi đỗ, dẫn đến việc chuyến bay bị hủy. Cả 2 đều may mắn thoát chết trong gang tấc khi vụ việc xảy ra, họ vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Video 3 giờ 14 phút trước 3 giờ 14 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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