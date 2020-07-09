Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khoe eo thon trong show mới nhưng dân tình lại phát hiện ra cô khai gian chiều cao

Sao quốc tế 09/07/2020 15:19

Trong bức ảnh hậu trường của show thực tế “Nhà hàng Trung Hoa”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã bị dân mạng “bóc mẽ” chiều cao thật.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nổi tiếng. Cô được đánh giá là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng trong làng giải trí xứ Trung.

Sau khi hoàn thành bộ phim “Hữu phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh đang tích cực tham gia ghi hình cho chương trình thực tế “Nhà hàng Trung Hoa” mùa 4. Theo đó, chương trình này sẽ chính thức lên sóng vào cuối tháng 7 năm nay.

Mới đây, trang Sina đã đăng tải loạt ảnh hậu trường của dàn diễn viên tham gia “Nhà hàng Trung Hoa” mùa 4 lên mạng xã hội. Trong đó, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh mặc áo crop top khoe eo thon bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh và Lý Hạo Phi gây chú ý hơn cả.

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Triệu Lệ Dĩnh tham gia ghi hình cho show 'Nhà hàng Trung Hoa' - Ảnh: Internet

Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng bà xã Phùng Thiệu Phong vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cũng trong những bức ảnh này, cư dân mạng bất ngờ phát hiện chiều cao thật của Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, nữ diễn viên từng tiết lộ bản thân cao 1m65. Thế nhưng, khi đứng cạnh Lý Hạo Phi – người có vóc dáng thấp bé với chiều cao 1m58, Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ nhỉnh hơn một chút.

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Triệu Lệ Dĩnh - Lý Hạo Phi có chiều cao gần bằng nhau - Ảnh: Internet
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Cả hai còn mang cùng 1 loại giày - Ảnh: Internet

Netizen nhận ra cả hai nữ diễn viên đều mang giày có cùng kiểu dáng. Chính vì vậy, nếu chênh lệch đến 7cm chiều cao thì liệu Triệu Lệ Dĩnh có đứng gần bằng Lý Hạo Phi được không?

Ngay lập tức, không ít cư dân mạng đã cho rằng nàng “Sở Kiều” khai gian chiều cao.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong bà xã Phùng Thiệu Phong

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