Lộ diện mỹ nữ được xem là ‘truyền nhân’ của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc xinh đẹp, gia thế khủng

Thuở mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng với gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đáng yêu đầy thanh thuần. Những vai diễn của cô đều mang lại cảm giác ngọt ngào, băng thanh ngọc khiết.

Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình cổ trang - Ảnh: FB

Đặc biệt, bà xã Phùng Thiệu Phong được nhận xét là rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Có thể nói, những vai diễn giúp tên tuổi của cô được nhiều người biết đến đa phần đều xuất phát từ các bộ phim cổ trang. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh được gọi là “nữ thần cổ trang” của làng giải trí Hoa ngữ.