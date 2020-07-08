Lộ diện mỹ nữ được xem là ‘truyền nhân’ của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc xinh đẹp, gia thế khủng

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư được nhiều khán giả gọi với danh xưng là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” vì vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu.
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Thuở mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng với gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đáng yêu đầy thanh thuần. Những vai diễn của cô đều mang lại cảm giác ngọt ngào, băng thanh ngọc khiết.
Đặc biệt, bà xã Phùng Thiệu Phong được nhận xét là rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Có thể nói, những vai diễn giúp tên tuổi của cô được nhiều người biết đến đa phần đều xuất phát từ các bộ phim cổ trang. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh được gọi là “nữ thần cổ trang” của làng giải trí Hoa ngữ.
Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư bất ngờ được truyền thông ca tụng là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”. Theo đó, thành công của “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” đã giúp danh tiếng và lượng fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư không ngừng tăng.
Nhiều người nhận xét Triệu Lộ Tư khi mặc trang phục cổ trang khá giống với Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, ngũ quan tinh tế và nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng, xét về khí chất thì nữ diễn viên “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” có phần không bằng nàng “Sở Kiều”.
Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là ngôi sao được nhiều khán giả yêu mến. Trước đó, thông tin cô xuất thân từ gia đình giàu có đã gây xôn xao mạng xã hội. Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ, vì quá mê những bộ phim xuyên không mà nữ diễn viên chấp nhận bỏ tiền túi để tự sản xuất và đóng chính.