BXH sao có chỉ số truyền thông cao nhất nửa đầu 2020: Tiêu Chiến, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều thất thủ trước mỹ nhân này

Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác… để giành vị trí đầu bảng những ngôi sao có chỉ số truyền thông cao nhất.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã chính thức công bố bảng xếp hạng chỉ số truyền thông của nghệ sĩ Hoa ngữ nửa đầu năm 2020. Theo đó, top 10 đều tập hợp những ngôi sao nổi đình nổi đám trong khoảng thời gian gần đây như Chu Nhất Long, Tiêu Chiến, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Theo đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đứng đầu top 50. Suốt một thời gian dài, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử luôn được đặt lên bàn cân so sánh. Dù “mỹ nhân Tân Cương” có phần vượt trội về nhan sắc nhưng năng lực diễn xuất lại thua xa Dương Tử - người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, với kết quả hiện tại thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã giành lấy phần thắng trước nàng “Đồng Niên”. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng vì trong nửa đầu năm nay, Dương Tử không có tác phẩm lên sóng nên có phần thua thiệt hơn. Chính vì vậy, nhiều netizen hy vọng cô sẽ lật ngược tình thế trong nửa cuối năm 2020.

Ở vị trí thứ 2 là Tiêu Chiến. Dù vướng phải scandal bị tẩy chay nhưng ngôi sao “Trần tình lệnh” đã lấy lại vị thế của mình nhờ sức ảnh hưởng đáng nể. Theo sau là nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Với thành công vang dội của “Cẩm y chi hạ”, Nhậm Gia Luân xuất sắc giữ vị trí thứ 3.

Dàn sao tên tuổi đều ngậm ngùi đứng sau 'mỹ nhân Tân Cương' - Ảnh: Internet

Trong khi đó, vị trí thứ 4 thuộc về Vương Nhất Bác. Trong khoảng nửa đầu năm 2020, Vương Nhất Bác chỉ duy trì đóng phim và quay show chứ không hề có tác phẩm lên sóng nhưng vẫn giữ được sức hút nhất định. Các vị trí tiếp theo trong top 10 thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Tử, Chu Nhất Long, Đàm Tùng Vận, Lý Hiện và Triệu Lệ Dĩnh.

Tiêu Chiến ‘đại thắng’ giải ‘Cây chổi vàng’, netizen xứ Trung được dịp mỉa mai không ngớt Tác phẩm điện ảnh đầu tay “Tru Tiên” của Tiêu Chiến đã giành đến 4 giải tại “Cây chổi vàng” 2020 khiến cư dân mạng vô cùng hả hê.

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