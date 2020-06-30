Tiêu Chiến ‘đại thắng’ giải ‘Cây chổi vàng’, netizen xứ Trung được dịp mỉa mai không ngớt

Sao quốc tế 30/06/2020 10:20

Tác phẩm điện ảnh đầu tay “Tru Tiên” của Tiêu Chiến đã giành đến 4 giải tại “Cây chổi vàng” 2020 khiến cư dân mạng vô cùng hả hê.

Mới đây, lễ trao giải “Cây chổi vàng” 2020 (còn gọi là “Mâm xôi vàng” xứ Trung) đã chính thức công bố kết quả bình chọn. Theo đó, dự án điện ảnh “Tru Tiên” của Tiêu Chiến đã “thắng lớn” với 4 giải thưởng gồm: Phim điện ảnh gây thất vọng nhất, Đạo diễn gây thất vọng nhất, Nam diễn viên tệ nhất và Nữ diễn viên tệ nhất.

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Tác phẩm điện ảnh đầu tay của Tiêu Chiến thất bại toàn tập - Ảnh: Internet

Đối với đại đa số khán giả, đây là một kết quả không mấy bất ngờ. Bởi lẽ, từ ngày đầu công chiếu, “Tru Tiên” đã nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng. Cụ thể, kịch bản của phim bị đánh giá là thiếu lôi cuốn, thậm chí là lủng củng, không có mạch liên kết. Bên cạnh đó, dàn diễn viên gồm toàn những ngôi sao nổi tiếng nhưng kỹ năng diễn xuất quá tệ, ngay cả đọc thoại cũng phải dùng lồng tiếng.

Ngay khi biết được kết quả của giải “Cây chổi vàng”, nhiều netizen tỏ ra vô cùng hả hê. Một bộ phận anti-fan còn thẳng thừng cho rằng Tiêu Chiến rất xứng đáng “ôm chổi về nhà”.

Một số bình luận mỉa mai của cư dân mạng: “Chúc mừng ảnh đế nha”, “Diễn xuất tệ đến vậy à”, “Ẵm cả 4 giải, quả thực đáng nể đấy”, “Chúc mừng anh nhé, tưởng fan khen anh diễn xuất tốt lắm”, “Nhớ hồi nào fan gáy ‘Tru tiên’ doanh thu phòng vé dữ dằn các kiểu mà”…

Trong khi đó, người hâm mộ vẫn lên tiếng bênh vực mỹ nam “Trần tình lệnh” và khẳng định anh chàng không diễn xuất tệ đến thế.

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Tiêu Chiến bị dân mạng mỉa mai về diễn xuất - Ảnh: Internet

Có thể nói, dự án điện ảnh này chính là “điểm tối” trong sự nghiệp của Tiêu Chiến.

Danh sách giải thưởng của “Cây chổi vàng” 2020:

- Nam diễn viên tệ nhất: Tiêu Chiến.

- Nữ diễn viên tệ nhất: Mạnh Mỹ Kỳ.

- Biên kịch gây thất vọng nhất: Đằng Hoa Đào/Hàn Cảnh Long (Pháo đài Thượng Hải).

- Đạo diễn gây thất vọng nhất: Đằng Hoa Đào (Pháo đài Thượng Hải), Trình Tiểu Đông (Tru Tiên).

- Phim điện ảnh gây thất vọng nhất: Pháo đài Thượng Hải, Tru Tiên, Always Miss You.

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Từ khóa:   diễn viên Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Mạnh Mỹ Kỳ

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