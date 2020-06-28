Sau 1 năm phát sóng, ‘Trần tình lệnh’ của cặp đôi mỹ nam Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác đã đạt được những thành tích đáng nể

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 1 năm lên sóng của “Trần tình lệnh”, người hâm mộ đã được dịp nhìn lại những thành tích ấn tượng của bộ phim giúp tên tuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vươn lên hàng sao.

Năm 2019, bộ phim web-drama “Trần tình lệnh” lên sóng và ngay lập tức “làm mưa làm gió” khiến người hâm mộ châu Á bấn loạn. Thành công quá lớn của dự án truyền hình này đã giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý của khán giả. Cặp đôi mỹ nam “Bác Quân Nhất Tiêu” nhanh chóng trở thành những tiểu lưu lượng mới của Cbiz. Người hâm mộ điên đảo vì cặp huynh đệ trong 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet Ngày 27/6 vừa qua là kỷ niệm 1 năm lên sóng của “Trần tình lệnh”, hãy cùng điểm lại một số thành tích mà bộ phim đạt được trong một năm qua:

Sau khi lên sóng, “Trần tình lệnh” đã mang về doanh thu 156 triệu NDT (500 tỷ đồng). Bên cạnh đó, web-drama này còn tiến vào danh sách “Báo cáo sản nghiệp web-drama/phim truyền hình Trung Quốc” năm 2020 do Cục xuất bản tin tức Bắc Kinh và Viện truyền bá, nghiên cứu ảnh thị đại học Thanh Hoa liên hợp sản xuất. Trong năm 2019, “Trần tình lệnh” đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những web-drama có tỷ lệ người xem lớn nhất với lượng người xem đạt 4,59 tỷ. Dù trong ngày đầu lên sóng, lượng người xem “Trần tình lệnh” chỉ có 12,328 triệu. Có thể nói, bộ phim đã tạo được một bước ngoặt lớn mà không ai ngờ tới. Từ năm 2020 đến nay, bộ phim liên tục tăng thêm 3,53 tỷ lượt người xem.

Không ai có thể ngờ, dự án web-drama này lại thành công vang dội - Ảnh: Internet Đặc biệt, dự án hợp tác này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng những bộ phim hot nhất toàn cầu năm 2019 ở vị trí thứ 36. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng. Đến thời điểm hiện tại, “Trần tình lệnh” có gần 1,5 triệu người tham gia đánh giá điểm số trên Douban. Điểm đánh giá ban đầu trên Douban là 4,8 điểm và lội ngược dòng với 8,0 điểm sau khi tạo được tiếng vang. Sau scandal của Tiêu Chiến, điểm Douban của 'Trần tình lệnh' từ 8,0 đã giảm còn 7,7 - Ảnh: Internet Chỉ liệt kê “sương sương” một vài thành tích của “Trần tình lệnh” nhưng cũng đủ để nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

BXH sao Hoa ngữ tháng 6: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Trịnh Sảng bất ngờ tăng hạng Nam diễn viên Tiêu Chiến ngày càng có sức ảnh hưởng khi bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sắp lên sóng trong thời gian tới.

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