BXH sao Cbiz tuần 2 tháng 6: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vững ngôi vương, Triệu Lệ Dĩnh tụt hạng

Mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng những ngôi sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 2 tháng 6.
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Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 2 tháng 6 (từ 8/6 đến 14/6). Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.
Theo đó, kết quả xếp hạng của tuần này không có quá nhiều sự thay đổi. Ở bảng nam, sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến vẫn vô cùng lớn khi anh chàng tiếp tục giành được ngôi vị quán quân.
Theo sau là mỹ nam Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân của “Cẩm y chi hạ”. Cả hai nam diễn viên này đều có những tác phẩm đáng được mong chờ trong thời gian tới. Trong khi đó, Chu Nhất Long, Hoàng Cảnh Du và Đặng Luân cùng tăng một hạng.
Bảng xếp hạng sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất:
- Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác
- Nhậm Gia Luân
- Chu Nhất Long
- Hoàng Cảnh Du
- Đặng Luân
- Huỳnh Hiểu Minh
- La Vân Hi
- Dương Dương
- Lý Hiện
Ở bảng diễn viên nữ, 3 vị trí đầu gồm có Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Dương Mịch vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị tụt xuống hạng 7, Triệu Lộ Tư vươn lên đứng ở vị trí thứ 6. Các thứ hạng còn lại đều không thay đổi.
Bảng xếp hạng sao nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất:
- Địch Lệ Nhiệt Ba
- Dương Tử
- Dương Mịch
- Trịnh Sảng
- Cúc Tịnh Y
- Triệu Lộ Tư
- Triệu Lệ Dĩnh
- Tần Lam
- Đàm Tùng Vận
- Tống Thiến