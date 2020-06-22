BXH sao quyền lực tháng 6: Sau nhiều tuần tụt hạng, Tiêu Chiến đã vượt mặt ‘huynh đệ’ đứng đầu bảng

Trong bảng xếp hạng sao quyền lực tuần này, nam diễn viên Tiêu Chiến đã vượt qua mỹ nam Vương Nhất Bác để giành ngôi vương.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực tuần 2 tháng 6 đến công chúng. Theo đó, kết quả được tổng hợp từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần.

Các chỉ số này sẽ được tích lũy và cuối cùng sẽ được tổng hợp lại để đưa ra xếp hạng top 10 ở từng khu vực gồm có: Đại lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

Bảng xếp hạng ở khu vực Đại lục Trung Quốc - Ảnh: Internet

Trong đó, ở khu vực Đại lục Trung Quốc, sau ba tuần bị đẩy lùi về phía sau thì nam diễn viên Tiêu Chiến đã trở lại với trị trí quán quân trong tuần này. Theo sau là ngôi sao “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác. Ngôi sao mới Hạ Tuấn Lâm xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí thứ 3.

Tiêu Chiến vươn lên dẫn đầu, đánh bại Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Ở bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực tuần này, nam diễn viên Chu Nhất Long và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng tăng hạng. Đặc biệt, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục là sao nữ duy nhất có tên trong top 10 chung cuộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 6 - Ảnh: Internet

BXH sao quyền lực tuần 2 tháng 6 khu vực Đại lục Trung Quốc:

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Hạ Tuấn Lâm Chu Nhất Long Dịch Dương Thiên Tỉ Địch Lệ Nhiệt Ba Thái Từ Khôn Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên Đinh Trình Hâm

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