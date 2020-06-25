BXH sao Hoa ngữ tháng 6: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Trịnh Sảng bất ngờ tăng hạng

Sao quốc tế 25/06/2020 16:36

Nam diễn viên Tiêu Chiến ngày càng có sức ảnh hưởng khi bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sắp lên sóng trong thời gian tới.

Mới đây, Powerstar đã chính thức công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 3 tháng 6 (từ ngày 8/6 đến ngày 14/6). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác cũng như bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Ở bảng xếp hạng diễn viên nam tuần này, Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững ngôi vương. Khoảng thời gian gần đây, dù khá im hơi lặng tiếng nhưng sức ảnh hưởng của ngôi sao “Trần tình lệnh” không hề suy giảm. Bên cạnh đó, dự án phim truyền hình của Tiêu Chiến và Dương Tử - “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 năm nay. Chính điều này đã giúp nam diễn viên thu hút sự chú ý hơn cả.

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Tiêu Chiến tiếp tục đứng ở vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Hai vị trí theo sau thuộc về Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân. Trong khi đó, Đặng Luân vươn lên đứng ở vị trí thứ 4, đẩy Chu Nhất Long xuống 1 hạng.

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Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nam tuần 3 tháng 6:

  1. Tiêu Chiến
  2. Vương Nhất Bác
  3. Nhậm Gia Luân
  4. Đặng Luân
  5. Chu Nhất Long
  6. La Vân Hi
  7. Lý Hiện
  8. Trương Nhược Quân
  9. Hoàng Cảnh Du
  10. Dương Dương

Ở bảng sao nữ, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục giành được vị trí quán quân nhờ bộ phim đang phát sóng “Hạnh phúc trong tầm tay”. Theo sau là Trịnh Sảng và Dương Mịch. Nữ diễn viên Dương Tử tụt liền 2 hạng và ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4.

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Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng - Ảnh: Internet
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Trịnh Sảng xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet
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Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nữ tuần 3 tháng 6:

  1. Địch Lệ Nhiệt Ba
  2. Trịnh Sảng
  3. Dương Mịch
  4. Dương Tử
  5. Cúc Tịnh Y
  6. Triệu Lệ Dĩnh
  7. Triệu Lộ Tư
  8. Tần Lam
  9. Âu Dương Na Na
  10. Lưu Thi Thi

Nhìn chung, không có quá nhiều sự thay đổi trong bảng xếp hạng của những diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng trong tuần 3 tháng 6.

Từ khóa:   Dương Tử Vương Nhất Bác Địch Lệ Nhiệt Ba

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