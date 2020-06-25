BXH sao Hoa ngữ tháng 6: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Trịnh Sảng bất ngờ tăng hạng

Mới đây, Powerstar đã chính thức công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 3 tháng 6 (từ ngày 8/6 đến ngày 14/6). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác cũng như bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Ở bảng xếp hạng diễn viên nam tuần này, Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững ngôi vương. Khoảng thời gian gần đây, dù khá im hơi lặng tiếng nhưng sức ảnh hưởng của ngôi sao “Trần tình lệnh” không hề suy giảm. Bên cạnh đó, dự án phim truyền hình của Tiêu Chiến và Dương Tử - “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 năm nay. Chính điều này đã giúp nam diễn viên thu hút sự chú ý hơn cả.