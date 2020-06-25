Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby và con trai Bọt Biển Nhỏ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, trên trang Weibo cá nhân, nữ diễn viên Angela Baby đã chia sẻ hình ảnh cô cùng con trai Bọt Biển nhỏ tạo dáng cực ngầu trên ban công. Ngay lập tức, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

Hình ảnh mới nhất của mẹ con Angela Baby - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh đăng tải, bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện áo thun đen dáng crop-top kết hợp cùng quần short jeans năng động và mang giày thể thao. Trong khi đó, Bọt Biển Nhỏ lại được mẹ cho mặc bộ đồ của siêu nhân điện quang - nhân vật anh hùng mà cậu bé vô cùng yêu thích.

Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Angela BaBy trông cao lớn và phổng phao hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong bức ảnh này là đôi chân thon dài khó tin của mỹ nhân “Vân Trung Ca”. Theo đó, nhiều người cho rằng Angela Baby đã lạm dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh để kéo dài chân. Bởi lẽ, nữ diễn viên vốn nổi tiếng là người đẹp sở hữu đôi chân khá ngắn so với tỷ lệ cơ thể. Cách đây không lâu, cô còn lộ rõ khuyết điểm hình thể này khi xuất hiện tại sân bay.

Trong bức ảnh này, nữ diễn viên Angela Baby lộ rõ khuyết điểm đùi to cùng tỷ lệ cơ thể không cân đối – Ảnh: Internet

Một bức ảnh đời thường khác của người đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ lại tỏ ý bênh vực bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Theo đó, họ cho rằng nhờ cách tạo dáng và góc chụp mà đôi chân của Angela Baby trông dài và thon hơn bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-chup-ben-quy-tu-nhung-angela-baby-bat-ngo-gay-tranh-cai-vi-chi-tiet-nay-364331.html