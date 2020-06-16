Hậu bị ‘đào mộ’ quá khứ đi tiếp rượu, Angela Baby xuất hiện xinh đẹp tại sân bay nhưng lại để lộ khuyết điểm hình thể này

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby tại sân bay đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Angela Baby bất ngờ bị đào lại. Điều đáng nói là qua những tấm ảnh được chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh để lộ quá khứ từng đi tiếp rượu. Hình ảnh của Angela Baby lúc chưa nổi tiếng - Ảnh: Internet Sau những ồn ào không hay này, mới đây, trang Sohu vừa đăng tải loạt ảnh của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby tại sân bay.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, mỹ nhân “Vân Trung Ca” diện quần jeans trẻ trung kết hợp với áo sơ mi trắng croptop khoe eo “con kiến” cực săn chắc. Bên cạnh đó, người đẹp còn khiến dân tình chú ý khi thoải mái đi dép tông tại sân bay.

Angela Baby có mặt tại sân bay để chạy lịch trình - Ảnh: Internet Dù đã là mẹ một con nhưng vóc dáng của nữ diễn viên vẫn vô cùng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, kiểu quần jeans này lại khiến Angela Baby lộ rõ khuyết điểm đùi to cùng tỷ lệ cơ thể không cân đối. Cụ thể, phần thân trên của nữ diễn viên dài hơn phần chân nên tổng thể dáng người của bà xã Huỳnh Hiểu Minh trông thấp hơn so với chiều cao 1m68. Nữ diễn viên để lộ vóc dáng không cân đối - Ảnh: Internet Hình ảnh đôi chân nuột nà đã được photoshop của cô - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bị netizen bóc mẽ chuyện chân to và thân hình mất cân đối. Trước đó, trong một bức ảnh chụp vội của “team qua đường”, Angela Baby cũng vô tình lộ đôi chân khá to và ngắn. Những hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với đôi chân dài nuột nà và thẳng tắp của Angela Baby qua hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng.

Angela Baby lộ ảnh quá khứ từng đi tiếp rượu 10 năm trước Hình ảnh đi tiếp rượu 10 năm trước của Angela Baby bất ngờ được cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-dao-mo-qua-khu-di-tiep-ruou-angela-baby-xuat-hien-xinh-dep-tai-san-bay-nhung-lai-de-lo-khuyet-diem-hinh-the-nay-362694.html