BXH tiểu hoa sau 85 có khả năng diễn xuất: Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt Dương Mịch, Angela Baby chốt sổ

Sao quốc tế 01/06/2020 17:32

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã bình chọn ra những tiểu hoa có khả năng diễn xuất trong làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Angela Baby…

Để tồn tại trong Cbiz đầy khắc nghiệt, ngoài nhan sắc nổi bật thì những sao nữ này còn cần được khán giả công nhận về khả năng diễn xuất. Mới đây, cư dân mạng đã bình chọn ra bảng xếp hạng những tiểu hoa sau 85 có khả năng diễn xuất.

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Bảng xếp hạng do dân mạng bình chọn - Ảnh: Internet

Theo đó, top 1 của bảng xếp hạng này gồm có Triệu Lệ Dĩnh, Mã Tư Thuần và Đồng Lệ Á.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2006, sau hơn 10 năm lăn lộn trong showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Hàng loạt bộ phim có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh như “Sam Sam đến rồi”, “Sở Kiều truyện”, “Minh Lan truyện”… đều vô cùng nổi tiếng. Cũng từ đây, cô được mệnh danh là “nữ hoàng rating” và được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

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Triệu Lệ Dĩnh đã là 'chị đại' của showbiz Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Mã Tư Thuần được biết đến với bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tên “Mùa đông của ba người” và tác phẩm truyền hình “Đại trạch môn”. Tên tuổi của Mã Tư Thuần ngày càng đi lên nhờ những vai diễn trong các bộ phim chuyển thể.

Năm 2007, Mã Tư Thuần nhận được giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc nhất” thuộc khuôn khổ Lễ trao giải phim điện ảnh Kim Phượng Trung Quốc. Đến năm 2016, cô giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” LHP Kim Mã Đài Loan lần thứ 53.

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Mã Tư Thuần thuộc trường phái diễn viên thực lực - Ảnh: Internet

Cuối cùng, người đứng đầu top diễn viên thực lực được dân mạng bình chọn là Đồng Lệ Á. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp Tân Cương nổi bật, Đồng Lệ Á còn bộc lộ được tài năng diễn xuất của mình qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Mẫu nghi thiên hạ”, “Cung tỏa tâm ngọc”, “Chuyện tình Bắc Kinh”…

Năm 2014, Đồng Lệ Á đã nhận được giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trong LHP Hoa Đỉnh lần thứ 13. Những năm sau đó, cô liên tiếp nhận được những giải thưởng lớn tại các lễ trao giải danh giá.

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Đồng Lệ Á gây ấn tượng cả về nhan sắc lẫn diễn xuất - Ảnh: Internet

Được biết, cả 3 nữ diễn viên này đều giành được giải thưởng “Thị hậu Kim Ưng”.

Những thứ hạng còn lại trong bảng xếp hạng

Top 2: Trương Vũ Kỳ, Dương Mịch, Nghê Ni

Top 3: Đường Yên, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi

Top 4: Tống Thiến, Angela Baby, Giang Sơ Ảnh

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Lưu Diệc Phi

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