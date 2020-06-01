Liên tục bị chỉ trích giữa tin đồn tái hợp Hyun Bin, Song Hye Kyo đối phó bằng cách này đây

Trước những ồn ào không hay liên quan đến việc tái hợp tình cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo dường như chẳng mấy bận tâm.

Là ngôi sao nổi tiếng châu Á, đời tư của nữ diễn viên Song Hye Kyo luôn là miếng “mồi ngon” của truyền thông và dư luận.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Song Hye Kyo tái hợp tình cũ Hyun Bin hậu ly hôn. Ngay lập tức, chủ đề này đã trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Thậm chí, người hâm mộ còn thay nhau tung bằng chứng cho thấy cả hai “gương vỡ lại lành” là hoàn toàn có cơ sở.

Bên cạnh fan của cặp đôi, không ít netizen phản đối việc cả hai tái hợp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số antifan đã không ngừng chỉ trích mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” vì nghi vấn tái hợp này. Trong khi đó, người hâm mộ của Hyun Bin cũng phản đối việc cả hai yêu lại từ đầu.

Giữa lúc tin đồn bủa vây, Song Hye Kyo dường như chẳng mấy quan tâm. Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh con của một người bạn thân thiết đến người hâm mộ. Mỗi lần đăng ảnh, người đẹp họ Song còn viết những chú thích vô cùng ngọt ngào kèm biểu tượng trái tim. Có thể thấy, nữ diễn viên dành nhiều tình cảm đặc biệt cho em bé này.

Song Hye Kyo liên tục cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, đồng thời giữ thái độ lạnh nhạt trước tin đồn – Ảnh: Internet

Nữ diễn viên vẫn đang bận tận hưởng cuộc sống của một quý cô độc thân - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Song Hye Kyo hoàn toàn phớt lờ tin đồn tái hợp Hyun Bin. Đây cũng là cách đối phó đầy khôn ngoan mà nữ diễn viên thường xuyên sử dụng để vượt qua mọi thị phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-bi-chi-trich-giua-tin-don-tai-hop-hyun-bin-song-hye-kyo-doi-pho-bang-cach-nay-day-360356.html