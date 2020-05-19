Mối tình đầu của Song Hye Kyo: Yêu phải kẻ đào hoa nhất nhì Kbiz, chia tay trong đau khổ và dằn vặt

Sao quốc tế 19/05/2020 17:16

Thành công trong sự nghiệp, được vạn người tung hô nhưng nữ diễn viên Song Hye Kyo lại lận đận trong chuyện tình duyên.

Bước chân vào Kbiz đầy khắc nghiệt nhưng Song Hye Kyo nhanh chóng được khán giả yêu mến và vươn lên hàng sao sau vai diễn trong bộ phim đình đám “Trái tim mùa thu”. Sự nổi tiếng của nữ diễn viên khiến đàn ông cả châu Á xem cô là hình tượng “mối tình đầu”.

Thế nhưng, khi trên đỉnh cao sự nghiệp, Song Hye Kyo bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với nam tài tử đào hoa sát gái Lee Byung Hun. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung bộ phim “All In”.

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Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau một dự án hợp tác chung - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Song Hye Kyo 22 tuổi còn Lee Byung Hun 33 tuổi. Trong khi mỹ nhân họ Song nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ thì Lee Byung Hun lại là tay chơi sát gái của showbiz. Chính vì vậy, mối tình của cả hai không nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Bất chấp mọi lời đàm tiếu, Song Hye Kyo vẫn chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào của mình. Mỗi khi xuất hiện bên người yêu, nữ diễn viên không giấu nổi được sự hạnh phúc. Bởi lẽ, Lee Byung Hun từng hứa hẹn rằng: “Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy”.

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Song Hye Kyo chìm đắm trong mật ngọt với mối tình cùng Lee Byung Hun - Ảnh: Internet

Nhưng tất cả mãi là giấc mơ của một mình Song Hye Kyo khi chỉ sau 2 năm công khai, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên đã trải qua khoảng thời gian vô cùng đau đớn hậu chia tay. Song Hye Kyo hoàn toàn suy sụp, bỏ ăn và suy nhược cơ thể trầm trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo từng ẩn ý cho biết nguyên nhân chia tay là vì Lee Byung Hun quá đào hoa. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng đó chính là mối tình mà cô không thể nào quên: “Đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã gặp anh ấy một lần nữa 2 năm sau khi chia tay và đã thực sự bị tổn thương khi tôi thấy anh ấy đi cùng với một phụ nữ khác”.

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Song Hye Kyo không thể quên mối tình đầu đầy đau khổ - Ảnh: Internet

Gần 20 năm trôi qua, Lee Byung Hun giờ đã kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung và có một cậu con trai kháu khỉnh. Còn về phía mình, Song Hye Kyo vẫn đang tận hưởng cuộc sống của một quý cô độc thân sau đổ vỡ với nam diễn viên Song Joong Ki.

Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng Song Hye Kyo sẽ sớm tìm được một nửa hoàn hảo và có được một cái kết trọn vẹn.

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Từ khóa:   diễn viên Song Hye Kyo Song Joong Ki Lee Byung Hun

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