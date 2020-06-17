Sao Cbiz khổ trăm bề vì người hâm mộ: Tiêu Chiến bị tẩy chay, suýt mất cả sự nghiệp, Dương Tử trở thành trò cười của anti-fan

Sao quốc tế 17/06/2020 17:17

Vì hành động quá khích của một bộ phận người hâm mộ mà không ít ngôi sao Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Dương Tử… phải lận đận.

Với bất kỳ ngôi sao nào, fandom cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công của thần tượng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hành động quá khích của một bộ phận người hâm mộ có thể khiến nghệ sĩ bị vạ lây. Không ít ngôi sao Hoa ngữ đã phải khốn đốn vì điều này.

Tiêu Chiến

Đầu tháng 3/2020, làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến bùng nổ khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc người hâm mộ Tiêu Chiến report trang AO3 (nơi được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới).

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Tiêu Chiến không ít lần điêu đứng vì người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hành động này của fan Tiêu Chiến khiến hàng loạt fandom nổi giận và quyết định tẩy chay mỹ nam “Trần tình lệnh”. Thời điểm đó, mọi hoạt động của Tiêu Chiến đều bị “đóng băng” và phải mất một thời gian, anh chàng mới có thể tái xuất.

Đây không phải là lần duy nhất Tiêu Chiến bị chỉ trích trước những hành động nông nổi của người hâm mộ.

Dương Tử

Là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ và được nhiều khán giả yêu mến nhưng Dương Tử cũng là ngôi sao vướng phải nhiều thị phi nhất Cbiz. Nguyên nhân đa phần xuất phát từ việc người hâm mộ quá khích khiến nữ diễn viên bị vạ lây.

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Dương Tử mang tiếng xấu vì fan quá khích - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Dương Tử đã kéo về một loạt anti-fan vì người hâm mộ suốt ngày gây chiến, tranh giành phiên vị với Ngô Diệc Phàm trong “Thanh trâm hành”. Bên cạnh đó, người hâm mộ nàng “Đồng Niên” luôn ca ngợi nhan sắc của Dương Tử quá mức khiến cô trở thành nhân vật bị mỉa mai của netizen xứ Trung.

Trịnh Sảng

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Trịnh Sảng cũng phải bất lực với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Đối với trường hợp của Trịnh Sảng, người hâm mộ của cô lại “nhúng tay” quá đà vào công việc của thần tượng. Vừa qua, ngay khi xuất hiện thông tin Trịnh Sảng tham gia vào dự án “Hoa Thiên Cốt” bản điện ảnh, fan đã lên tiếng phản đối bằng việc đổi avatar nhóm với chủ đề: “Xin diễn viên Trịnh Sảng hãy chú ý hình tượng, suy xét kỹ rồi làm”. Trong trường hợp này, nữ diễn viên chỉ có thể giữ im lặng.

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Từ khóa:   diễn viên Tiêu Chiến Dương Tử Trịnh Sảng

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