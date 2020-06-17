BXH sao quyền lực đầu tháng 6: Vương Nhất Bác đánh bại ‘huynh đệ’ Tiêu Chiến để dẫn đầu, Dương Tử mất dạng

Sao quốc tế 17/06/2020 15:47

Trong bảng xếp hạng sao quyền lực lần này, Tiêu Chiến đã phải nhường vị trí quán quân cho mỹ nam Vương Nhất Bác.

Mới đây, Sina Entertainment vừa công bố bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực tuần đầu tháng 6. Theo đó, kết quả được tổng hợp từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần.

Sau khi các chỉ số này được tích lũy, kết quả cuối cùng sẽ là top 10 trong bảng xếp hạng từng khu vực gồm có: Đại lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao - Đài Loan, các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu - Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

Đối với khu vực Đại lục Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã giành được vị trí đầu bảng nhờ sức ảnh hưởng của 2 bộ phim sắp ra mắt là “Băng vũ hỏa” và “Hữu phỉ”.

tieu chien 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt xếp ở vị trí 1 và 2 - Ảnh: Internet

Trong khi đó, mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến chỉ xếp thứ 2. Nhiều người dự đoán, sau khi tác phẩm “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” lên sóng, nam diễn viên sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba dừng chân ở hạng 3 và cũng là sao nữ duy nhất có tên trong bảng xếp hạng này. Hầu hết các nghệ sĩ trong top đều tăng thứ hạng, chỉ có Thái Từ Khôn giảm 7 hạng để rơi xuống vị trí thứ 9.

tieu chien 2
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua nhiều mỹ nam để xếp hạng 3 - Ảnh: Internet
tieu chien 3
Bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực tuần đầu tháng 6 - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sao quyền lực đầu tháng 6:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Tiêu Chiến
  3. Địch Lệ Nhiệt Ba
  4. Trương Nghệ Hưng
  5. Tống Á Hiên
  6. La Vân Hi
  7. Chu Nhất Long
  8. Justin Hoàng Minh Hạo
  9. Thái Từ Khôn
  10. Ngô Diệc Phàm
6 nam thần cổ trang đẹp nhất phim Trung: La Vân Hi, Nhậm Gia Luân tranh nhau ngôi đầu bảng

6 nam thần cổ trang đẹp nhất phim Trung: La Vân Hi, Nhậm Gia Luân tranh nhau ngôi đầu bảng

Thật không quá bất ngờ khi Đặng Luân, Nhậm Gia Luân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, La Vân Hi và Chu Nhất Long góp mặt trong danh sắc top 6 nam thần cổ trang thế hệ mới đẹp nhất màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Thái Từ Khôn Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

6 nam thần cổ trang đẹp nhất phim Trung: La Vân Hi, Nhậm Gia Luân tranh nhau ngôi đầu bảng

6 nam thần cổ trang đẹp nhất phim Trung: La Vân Hi, Nhậm Gia Luân tranh nhau ngôi đầu bảng

Song Joong Ki dính nghi án hẹn hò "mỹ nhân làng luật", Song Hye Kyo lại có động thái dửng dưng thế này

Song Joong Ki dính nghi án hẹn hò "mỹ nhân làng luật", Song Hye Kyo lại có động thái dửng dưng thế này

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị công chúng chỉ trích quá đoảng chỉ vì quên làm điều này cho con trai

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị công chúng chỉ trích quá đoảng chỉ vì quên làm điều này cho con trai

Vừa lên top trend thế giới, Jisoo (BLACKPINK) lại khiến dân tình phát sốt với màn tương tác nghìn năm có một với “đối thủ”

Vừa lên top trend thế giới, Jisoo (BLACKPINK) lại khiến dân tình phát sốt với màn tương tác nghìn năm có một với “đối thủ”

Chuyện nhà mafia: Quách Bích Đình lộ bụng bầu vượt mặt dù chồng quyết phủ nhận, tình cảnh khiến bao người xót xa

Chuyện nhà mafia: Quách Bích Đình lộ bụng bầu vượt mặt dù chồng quyết phủ nhận, tình cảnh khiến bao người xót xa

Lee Min Ho đăng ảnh đời thường, ai dè bị soi hint "hẹn hò" nhân vật này chỉ nhờ chi tiết bông hoa cài trên tai

Lee Min Ho đăng ảnh đời thường, ai dè bị soi hint "hẹn hò" nhân vật này chỉ nhờ chi tiết bông hoa cài trên tai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục