Trong bảng xếp hạng sao quyền lực lần này, Tiêu Chiến đã phải nhường vị trí quán quân cho mỹ nam Vương Nhất Bác.

Mới đây, Sina Entertainment vừa công bố bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực tuần đầu tháng 6. Theo đó, kết quả được tổng hợp từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần.

Sau khi các chỉ số này được tích lũy, kết quả cuối cùng sẽ là top 10 trong bảng xếp hạng từng khu vực gồm có: Đại lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao - Đài Loan, các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu - Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

Đối với khu vực Đại lục Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã giành được vị trí đầu bảng nhờ sức ảnh hưởng của 2 bộ phim sắp ra mắt là “Băng vũ hỏa” và “Hữu phỉ”.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt xếp ở vị trí 1 và 2 - Ảnh: Internet

Trong khi đó, mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến chỉ xếp thứ 2. Nhiều người dự đoán, sau khi tác phẩm “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” lên sóng, nam diễn viên sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba dừng chân ở hạng 3 và cũng là sao nữ duy nhất có tên trong bảng xếp hạng này. Hầu hết các nghệ sĩ trong top đều tăng thứ hạng, chỉ có Thái Từ Khôn giảm 7 hạng để rơi xuống vị trí thứ 9.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua nhiều mỹ nam để xếp hạng 3 - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực tuần đầu tháng 6 - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sao quyền lực đầu tháng 6:

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Trương Nghệ Hưng Tống Á Hiên La Vân Hi Chu Nhất Long Justin Hoàng Minh Hạo Thái Từ Khôn Ngô Diệc Phàm

6 nam thần cổ trang đẹp nhất phim Trung: La Vân Hi, Nhậm Gia Luân tranh nhau ngôi đầu bảng Thật không quá bất ngờ khi Đặng Luân, Nhậm Gia Luân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, La Vân Hi và Chu Nhất Long góp mặt trong danh sắc top 6 nam thần cổ trang thế hệ mới đẹp nhất màn ảnh.

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