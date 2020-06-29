Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 6: Tiêu Chiến tụt hạng, nhường ngôi vương cho Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 29/06/2020 16:16

Sau nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng sao quyền lực, sức ảnh hưởng của nam diễn viên Tiêu Chiến đã hạ nhiệt trước “huynh đệ” Vương Nhất Bác.

Mới đây, Sina Entertainment đã chính thức công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ quyền lực nhất tuần 3 tháng 6. Theo đó, kết quả dựa trên việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần.

Cuối cùng, chỉ số tích lũy sẽ được tổng hợp để đưa ra xếp hạng cuối cùng ở từng khu vực gồm có: khu vực Đại Lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

Ở bảng xếp hạng khu vực Đại Lục Trung Quốc tuần này, nam diễn viên Tiêu Chiến đã tụt liền 2 hạng và phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3. Theo đó, vị trí ngôi vương thuộc về ngôi sao “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác. Được biết, nhờ nắm trong tay 2 tác phẩm tiêu biểu là “Băng vũ hỏa” và “Hữu phỉ” mà mỹ nam họ Vương đang nhận được rất nhiều sự chú ý của netizen xứ Trung.

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Tiêu Chiến tụt hạng, nhường ngôi cho Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 2 thuộc về tiểu sinh mới nổi Hạ Tuấn Lâm. Đặc biệt, nữ diễn viên Mạnh Mỹ Kỳ đã xuất sắc tăng liền 49 hạng để trở thành sao nữ duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng này.

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Thứ tự lần lượt trong bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng top 10 những ngôi sao quyền lực tuần 3 tháng 6 khu vực Đại Lục Trung Quốc:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Hạ Tuấn Lâm
  3. Tiêu Chiến
  4. Tống Á Hiên
  5. Đinh Trình Hâm
  6. Thái Từ Khôn
  7. Châu Chấn Nam
  8. Mạnh Mỹ Kỳ
  9. Chu Nhất Long
  10. Lý Hiện
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Từ khóa:   diễn viên Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện

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