Trầm Vụn Hương Phai chỉ mới phát sóng, liệu có quá sớm để xem là thất bại thứ hai của Dương Tử?

Mới đây, bộ phim Trầm vụn hương phai do Dương Tử, Thành Nghị đóng chính lên sóng vào ngày 20/7. Tuy nhiên, tác phẩm lại nhận về những đánh giá kém khả quan.

Vào ngày 20/7 vừa qua, nhà đài Youku bất ngờ cho bộ phim “Trầm Vụn Hương Phai” lên sóng với 5 tập đầu tiên không báo trước mà vẫn nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng. Đồng thời, các chủ đề liên quan đến bộ phim cũng được các "mọt phim" xứ Trung thảo luận rất sôi nổi, tiêu biểu phải kể đến nhan sắc của nữ chính Dương Tử và nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa. Nhiều cư dân mạng cho rằng nhan sắc của nữ chính Nhan Đàm do Dương Tử thủ vai khiến khán giả khá thất vọng vì những biểu cảm cứng ngắc, sượng trân và lộ rõ khuyết điểm tuổi tác khi đứng cạnh nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa. Từ khóa “diễm áp” ám chỉ nhan sắc của Mạnh Tử Nghĩa lấn át cả đàn chị cũng được đẩy lên no2 hotsearch. Không chỉ có nhan sắc, diễn xuất của Dương Tử còn bị đánh giá là thụt lùi so với những bộ cổ trang trước đây.

Ngoài ra, tình tiết của “Trầm Vụn Hương Phai” cũng bị chê khá nhiều từ kịch bản và tình tiết phim lỗi thời, nhàm chán, dùng bộ lọc quá dày nên nhìn mặt diễn viên rất giả trân cho đến phần kỹ xảo và đồ họa làm khá xấu và cẩu thả, chất lượng không tương xứng với một bộ phim cấp S+ (phim trọng điểm). Nội dung nhạt, nhiều tuyến nhân vật nhưng được giới thiệu hời hợt là điểm trừ đầu tiên của bộ phim. Tác phẩm không có nhiều cao trào, tình tiết và cách xây dựng nhân vật cũ kỹ.

Theo trang Sina, việc chuyển thể từ tiểu thuyết Trầm hương như tiết ra mắt cách đây hơn chục năm, nhưng biên kịch lại không đổi mới cho hợp thời, là nguyên nhân khiến kịch bản của Trầm vụn hương phai lỗi thời. Hiện tại, theo trang Sina đánh giá, Dương Tử đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Việc Trầm vụn hương phai không được đánh giá cao sau khi phát sóng, có thể xem như thất bại thứ 2 của nữ diễn viên trong năm 2022. Vào tháng 3, cô có phim Dư sinh đóng cùng Tiêu Chiến lên sóng sau 2 năm nằm kho. Tác phẩm không mang lại thành công, diễn xuất của Dương Tử bị đánh giá thụt lùi. Cô vẫn giữ biểu cảm dễ thương, lạc quan giống Đồng Niên trong Thân ái chí ái (Cá mực hầm mật) hay Cẩm Mịch của Hương mật tựa khói sương để thể hiện nữ nghệ sĩ cello Lâm Chi Hiệu.

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