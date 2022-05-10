Top những bộ phim Hoa Ngữ được dự đoán 'bạo' trong năm 2022: Thả Thí Thiên Hạ gây thất vọng, Dương Tử, Diệc Phi liệu có chung số phận?

Nửa đầu năm 2022, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đón chào rất nhiều bộ phim cổ trang của các lưu lượng đang nổi tiếng. Trước khi lên sóng những bộ phim này đều được giới chuyên môn cho rằng sẽ gây tiếng vang lớn nhưng ở thời điểm hiện tại dường như chả có phim nào làm được.

Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim flop rất nhiều - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cư dân mạng đã bầu chọn Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim sẽ bạo khi lên sóng. Đáng tiếc đến nay khi đã đi được quá nửa đường, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi. Không phải là những lời khen ngợi hết lời mà trái lại tính đến nay những gì mà bộ phim mang lại là những vụ lùm xùm không đáng có khiến người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Trầm Vụn Hương Phai

Dương Tử được kỳ vọng sẽ giúp Trầm Vụn Hương Phai thắng lớn - Ảnh: Internet

Cùng với Thả Thí Thiên Hạ, cách đây không lâu Trầm Vụn Hương Phai cũng được dự đoán là sẽ bạo khi lên sóng. Có cốt truyện hay, 2 diễn viên lưu lượng đẹp là Dương Tử và Thành Nghị nên dự án phim này được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, sau những thất bại của những dự án phim trước, Trầm Vụn Hương Phai cũng đang đứng trước rủi ro sẽ dính phải lời nguyền ''những bộ phim được dự đoán bạo'' sẽ đều nhận lấy một kết cục chung với nhau.