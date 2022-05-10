Top những bộ phim Hoa Ngữ được dự đoán 'bạo' trong năm 2022: Thả Thí Thiên Hạ gây thất vọng, Dương Tử, Diệc Phi liệu có chung số phận?

Được dự đoán khi lên màn ảnh sẽ gây tiếng vang lớn nhưng những bộ phim này đều gây thất vọng, liệu phim của Diệc Phi, Dương Tử có khác?
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Nửa đầu năm 2022, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đón chào rất nhiều bộ phim cổ trang của các lưu lượng đang nổi tiếng. Trước khi lên sóng những bộ phim này đều được giới chuyên môn cho rằng sẽ gây tiếng vang lớn nhưng ở thời điểm hiện tại dường như chả có phim nào làm được.
Thả Thí Thiên Hạ
Cách đây không lâu, cư dân mạng đã bầu chọn Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim sẽ bạo khi lên sóng. Đáng tiếc đến nay khi đã đi được quá nửa đường, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi. Không phải là những lời khen ngợi hết lời mà trái lại tính đến nay những gì mà bộ phim mang lại là những vụ lùm xùm không đáng có khiến người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trầm Vụn Hương Phai
Cùng với Thả Thí Thiên Hạ, cách đây không lâu Trầm Vụn Hương Phai cũng được dự đoán là sẽ bạo khi lên sóng. Có cốt truyện hay, 2 diễn viên lưu lượng đẹp là Dương Tử và Thành Nghị nên dự án phim này được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, sau những thất bại của những dự án phim trước, Trầm Vụn Hương Phai cũng đang đứng trước rủi ro sẽ dính phải lời nguyền ''những bộ phim được dự đoán bạo'' sẽ đều nhận lấy một kết cục chung với nhau.
Mộng Hoa Lục
Là dự án phim truyền hình thứ 2 của Lưu Diệc Phi kể từ sau chuỗi thất bại với mảng điện ảnh, nên Mộng Hoa Lục nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Bộ phim này nằm trong top 3 phim được dự đoán bạo khi lên sóng. Tuy nhiên, với khả năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi người hâm mộ có phần nghi ngại Mộng Hoa Lục sẽ không tránh khỏi kết cục như Thả Thí Thiên Hạ.
Chưa đầy nửa năm 2022, vậy nhưng màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đã có rất nhiều dự án phim được đầu tư lớn với dàn diễn viên cực xịn. Tuy nhiên, điểm chu của những bộ phim này là đều không gặt hái được thành tích cao.