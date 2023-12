3. Trương Dịch về Hắc Long Giang thăm người thân và bạn bè, anh còn hiếm hoi chụp ảnh cùng gia đình. Hiện tại cư dân mạng đang bàn tán đường nét khuôn mặt nam diễn viên và bố giống nhau y như đúc.

4. Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau xuất hiện tại buổi quảng bá cho bộ phim mới - Goldfinger, đây là lần hợp tác của cả hai sau hơn 20 năm. 2 nam tài tử tạo dáng chụp ảnh vô cùng thân thiết, đập tan tin đồn bất hòa mà dân tình đồn đoán trước đây.



5. Nam tài tử Hứa Quang Hán sang Hàn Quốc dự tang lễ Lee Sun Kyun để tỏ lòng thành kính. Anh mặc vest đen, vẻ mặt trịnh trọng, nặng nề bước vào nhà tang lễ. Được biết, anh từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong dự án phim ảnh No Way Out.

6. Nam thần 'Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh' Đàn Kiện Thứ xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar điện tử / Mini BAZAAR tháng 12/2023.

7. Nam diễn viên Trương Tân Thành trên song bìa tạp chí OK! Tinh Thải tháng 1/2024. Được biết, anh sinh năm 1995, hiện là gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Tên tuổi của nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim: Lê Hấp Đường Phèn, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Xin Chào Ngày Xưa Ấy...

8. Lưu Gia Linh đăng ảnh chụp cùng con trai của Hồ Quân - Hồ Hạo Khang.





9. Cư dân mạng bắt gặp Châu Kiệt Luân và Côn Lăng ở Phần Lan, cả hai cùng dùng bữa trong một nhà hàng thức ăn nhanh rất bình dân.