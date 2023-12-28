Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện

Sao quốc tế 28/12/2023 19:00

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023 nhé!

1. Minh Long Thiếu Niên với sự góp mặt của Trương Nhược Quân, Hoàng Nghiêu, Vương Thương, Từ Nhược Hàm, Lý Minh Đức, Trương Sâm, Tằng Hựu Trăn, Hứa Kỳ Kiệt,… đã mở điểm Douban được 8.0 điểm với hơn 23,2k lượt đánh giá.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 1

2. Lưu Diệc Phi gây láo loạn khi xuất hiện tại sân bay với phong cách vô cùng sành điệu. Nữ diễn viên diện chiếc váy màu xám, kết hợp cùng bốt ngắn, đội mũ nồi tự tin sải bước.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 2

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 3

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 4

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 5

3. Trương Dịch về Hắc Long Giang thăm người thân và bạn bè, anh còn hiếm hoi chụp ảnh cùng gia đình. Hiện tại cư dân mạng đang bàn tán đường nét khuôn mặt nam diễn viên và bố giống nhau y như đúc.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 6

4. Lưu Đức Hoa Lương Triều Vỹ cùng nhau xuất hiện tại buổi quảng bá cho bộ phim mới - Goldfinger,  đây là lần hợp tác của cả hai sau hơn 20 năm. 2 nam tài tử tạo dáng chụp ảnh vô cùng thân thiết, đập tan tin đồn bất hòa mà dân tình đồn đoán trước đây.


Ảnh minh họa: Internet

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 7

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 8

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 9

5. Nam tài tử Hứa Quang Hán sang Hàn Quốc dự tang lễ Lee Sun Kyun để tỏ lòng thành kính. Anh mặc vest đen, vẻ mặt trịnh trọng, nặng nề bước vào nhà tang lễ. Được biết, anh từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong dự án phim ảnh No Way Out.

6. Nam thần 'Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh' Đàn Kiện Thứ xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar điện tử / Mini BAZAAR tháng 12/2023.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 10

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 11

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 12

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 13

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 14

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 15

7. Nam diễn viên Trương Tân Thành trên song bìa tạp chí OK! Tinh Thải tháng 1/2024. Được biết, anh sinh năm 1995, hiện là gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Tên tuổi của nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim: Lê Hấp Đường Phèn, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Xin Chào Ngày Xưa Ấy...

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 16

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 17

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 18

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 19

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 20

 

8. Lưu Gia Linh đăng ảnh chụp cùng con trai của Hồ Quân - Hồ Hạo Khang. 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 21

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 22

 

9. Cư dân mạng bắt gặp Châu Kiệt Luân và Côn Lăng ở Phần Lan, cả hai cùng dùng bữa trong một nhà hàng thức ăn nhanh rất bình dân.

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 23

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 24

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 28/12/2023: Lưu Diệc Phi chiếm 'spotlight' tại sân bay, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng nhau 'bắn tim' tại sự kiện - Ảnh 25

 

 

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa

Từng là đôi bạn rất thân trong giới giải trí điện ảnh HongKong từ thuở mới lập nghiệp. Tưởng chừng cuộc vui nào của Lương Triều Vỹ thì Lưu Đức Hoa đều có mặt. Tuy nhiên, tại đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh nitizen soi được vấn đề vì sao Lưu Đức Hoa không tham dự.

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