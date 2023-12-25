Nguyên nhân Lương Triều Vỹ từ chối đóng phim chung với bà xã Lưu Gia Linh

Mới đây, Lương Triều Vỹ đã tham dự một sự kiện quảng bá cho dự án phim mới "The Goldfinger".

Trong sự kiện quảng bá cho dự án phim mới "The Goldfinger", khi được MC hỏi liệu Lương Triều Vỹ muốn có cơ hội hợp tác chung với vợ mình - Lưu Gia Linh hay không. Lương Triều Vỹ liền lắc đầu từ chối: "Sau khi tôi đóng phim với cô ấy, tôi cảm thấy diễn xuất cùng vợ có cảm giác rất kỳ lạ. Nên sau lần đó, chúng tôi sẽ không đóng phim cùng nhau nữa, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau. Nếu là bạn sẽ chỉ cảm thấy như mình đang diễn ở đó, nhưng còn tôi thì sẽ cảm thấy rất kỳ lạ”.

Ngoài ra, khi giới truyền thông hỏi anh có muốn thử thách làm đạo diễn hay không, Lương Triều Vỹ khiêm tốn nói rằng anh không có tài năng như vậy, làm diễn viên sẽ thoải mái hơn.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được xếp vào nhóm những cặp nghệ sĩ quyền lực, được yêu mến và giàu có nhất Hồng Kông. Cả hai đều nổi tiếng vào những năm 1980, giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ hoàng kim điện ảnh Hồng Kồng. Hai người gặp nhau lần đầu trên trường quay "The Replica" năm 1984 nhưng tới 1989 mới hẹn hò. Cả hai tìm hiểu trong gần 20 năm trước khi kết hôn bằng một buổi lễ lãng mạn ở Bhutan năm 2008. Đến nay, họ không sinh con. Ở tuổi trung niên, diễn viên Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tận hưởng cuộc sống xa hoa, chi tiêu lớn cho hàng hiệu, đi nghỉ ở những khu du lịch cao cấp. Cặp sao có tài sản giá trị ròng ước tính lên tới 150 triệu USD. Lưu Gia Linh là diễn viên TVB nổi tiếng thập niên 1990 với nhiều phim tên tuổi như "Vô Gian Đạo", "Anh hùng xạ điêu", "Địch Nhân Kiệt"... Lương Triều Vỹ nổi đình đám với loạt phim "Cảnh sát mới ra trường", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Giang hồ thập ác", "Hiệp khách hành", "Happy Together", "Trùng Khánh sâm lâm", "Sắc giới", "Tâm trạng khi yêu", "Vô gian đạo", "Anh hùng", "Xích Bích", "Nhất đại tông sư"...

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên Châu Hải My và gửi lời chia buồn gia đình cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-luong-trieu-vy-tu-choi-ong-phim-chung-voi-ba-xa-luu-gia-linh-640205.html