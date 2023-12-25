Nguyên nhân Lương Triều Vỹ từ chối đóng phim chung với bà xã Lưu Gia Linh

Sao quốc tế 25/12/2023 17:15

Mới đây, Lương Triều Vỹ đã tham dự một sự kiện quảng bá cho dự án phim mới "The Goldfinger".

Trong sự kiện quảng bá cho dự án phim mới "The Goldfinger", khi được MC hỏi liệu Lương Triều Vỹ muốn có cơ hội hợp tác chung với vợ mình - Lưu Gia Linh hay không.

Lương Triều Vỹ liền lắc đầu từ chối: "Sau khi tôi đóng phim với cô ấy, tôi cảm thấy diễn xuất cùng vợ có cảm giác rất kỳ lạ. Nên sau lần đó, chúng tôi sẽ không đóng phim cùng nhau nữa, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau. Nếu là bạn sẽ chỉ cảm thấy như mình đang diễn ở đó, nhưng còn tôi thì sẽ cảm thấy rất kỳ lạ”.

Ngoài ra, khi giới truyền thông hỏi anh có muốn thử thách làm đạo diễn hay không, Lương Triều Vỹ khiêm tốn nói rằng anh không có tài năng như vậy, làm diễn viên sẽ thoải mái hơn.

 Nguyên nhân Lương Triều Vỹ từ chối đóng phim chung với bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 1

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được xếp vào nhóm những cặp nghệ sĩ quyền lực, được yêu mến và giàu có nhất Hồng Kông. Cả hai đều nổi tiếng vào những năm 1980, giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ hoàng kim điện ảnh Hồng Kồng. Hai người gặp nhau lần đầu trên trường quay "The Replica" năm 1984 nhưng tới 1989 mới hẹn hò. 

Cả hai tìm hiểu trong gần 20 năm trước khi kết hôn bằng một buổi lễ lãng mạn ở Bhutan năm 2008. Đến nay, họ không sinh con. Ở tuổi trung niên, diễn viên Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tận hưởng cuộc sống xa hoa, chi tiêu lớn cho hàng hiệu, đi nghỉ ở những khu du lịch cao cấp. Cặp sao có tài sản giá trị ròng ước tính lên tới 150 triệu USD.

Nguyên nhân Lương Triều Vỹ từ chối đóng phim chung với bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 2Nguyên nhân Lương Triều Vỹ từ chối đóng phim chung với bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 3

Lưu Gia Linh là diễn viên TVB nổi tiếng thập niên 1990 với nhiều phim tên tuổi như "Vô Gian Đạo", "Anh hùng xạ điêu", "Địch Nhân Kiệt"...

Lương Triều Vỹ nổi đình đám với loạt phim "Cảnh sát mới ra trường", "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Giang hồ thập ác", "Hiệp khách hành", "Happy Together", "Trùng Khánh sâm lâm", "Sắc giới", "Tâm trạng khi yêu", "Vô gian đạo", "Anh hùng", "Xích Bích", "Nhất đại tông sư"...

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên Châu Hải My và gửi lời chia buồn gia đình cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Triều Vỹ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Lương Triều Vỹ trở thành 'Tam Kim Ảnh Đế' đầu tiên, làm nên lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Lương Triều Vỹ trở thành 'Tam Kim Ảnh Đế' đầu tiên, làm nên lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi

Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì?

Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì?

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ

Trình Tiêu tái xuất sau lùm xùm tin đồn có con với Lương Triều Vỹ

Trình Tiêu tái xuất sau lùm xùm tin đồn có con với Lương Triều Vỹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều