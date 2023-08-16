Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ

Sao quốc tế 16/08/2023 13:03

Mới đây, Trình Tiêu khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trình Tiêu trên tạp chí GQ Sports số tháng 8/2023. Có thể thấy, cô nàng khiến dân tình không khỏi suýt xoa khi khéo khoe visual sắc vóc đỉnh cao, vô cùng cân đối và mướt mắt.

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 1Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 2

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 3Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 4Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 5Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 6Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 7

Đáng chú ý, vòng 2 của Trình Tiêu vô cùng thon thả, quyến rũ đập tan tin đồn bí mật sinh con cho ‘Ảnh đế’ Lương Triều Vỹ những ngày qua.

Được biết, những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin Trình Tiêu bí mật sinh con sau khi ngoại tình với ‘Ảnh đế’ Lương Triều Vỹ - người hơn cô 36 tuổi. Suy đoán xung quanh mối quan hệ lãng mạn xảy ra khi cả hai bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau vào năm ngoái. Những tin đồn gần đây còn nói rằng Lương Triều Vỹ đã mua một ngôi nhà ở Nhật Bản cho Trình Tiêu.

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 8

Ngay sau khi tin đồn phát tán, công ty quản lý của Trình Tiêu đã đưa ra tuyên bố, nói rằng những thông tin này hoàn toàn là sai sự thật. Bên cạnh đó, công ty này cho biết họ đang chuẩn bị hành động pháp lý chống lại các cá nhân và tổ chức truyền thông chịu trách nhiệm tuyên truyền những tin đồn thất thiệt này.

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 9

Nếu như phía Trình Tiêu lập tức phủ nhận tin đồn thì đại diện của ngôi sao màn ảnh Hong Kong Lương Triều Vỹ lại chọn cách im lặng. Cho đến nay, phía Lương Triều Vỹ vẫn từ chối bình luận về sự việc.

Trình Tiêu được khán giả biết đến khi góp mặt trong nhiều vai trò, là ca sĩ, vũ công hay cả diễn viên. Cô nàng được khán giả đánh giá rất tốt về lĩnh vực ca sĩ hay thể hiện vũ đạo trên sân khâu. Bởi rõ ràng cô có tài năng vũ đạo nổi trội cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê.

Trình Tiêu bất ngờ làm một việc sau khi phủ nhận tin đồn ngoại tình và có con với 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ - Ảnh 10

Tuy nhiên, khi lấn sân sang diễn xuất thì cô không thực sự làm tốt. Đáng chú ý, trong dự án Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đóng chính cùng Hứa Khải, cô liên tục bị dân tình chê bai vì diễn xuất đơ cứng, không có phản ứng hóa học tốt với bạn diễn.

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