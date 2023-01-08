Trước thềm công chiếu Vô Danh, Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin ngôi sao điện ảnh Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 16, nhờ vai diễn trong bộ phim Where The Wind Blows.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin ngôi sao điện ảnh Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 16, nhờ vai cảnh sát Nam Giang trong bộ phim Where The Wind Blows, đóng chung với Quách Phú Thành. Ngoài ra, bộ phim này cũng đồng thời dự tranh nhiều giải thưởng khác.

Trước đó, Where The Wind Blows được Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hong Kong chọn đại diện cho xứ sở này để tranh giải "Phim Quốc tế xuất sắc nhất" tại Oscar lần thứ 95, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023 ở Los Angeles, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Lương Triều Vỹ cho biết: "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và động viên mà mọi người đã luôn dành cho tôi. Tôi rất vui khi một lần nữa lại có tên trong danh sách dự tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Châu Á. Là một diễn viên Hong Kong, tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể cùng sát cánh với các diễn viên xuất sắc đến từ châu Á".

Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, là tên tuổi hot được nhà sản xuất và thương hiệu săn đón.

Sắp tới, dự án phim điện ảnh Vô Danh do Lương Triều Vỹ đóng chính cùng diễn viên trẻ Vương Nhất Bác sẽ chính thức ra rạp vào ngày mùng 1 Tết âm lịch sắp tới. Vô Danh lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước.

Được biết, đây là là tác phẩm điện ảnh thứ ba do Bona sản xuất trong năm 2022 sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, dự kiến sẽ là bom tấn, khuấy đảo các rạp lớn nhỏ trong nước đầu năm.

Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm Mới đây, lùm xùm xoay quanh 2 cái tên Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-cong-chieu-vo-danh-luong-trieu-vy-uoc-e-cu-tranh-giai-tai-giai-thuong-ien-anh-chau-a-544024.html