Trước thềm công chiếu Vô Danh, Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á

Sao quốc tế 08/01/2023 14:26

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin ngôi sao điện ảnh Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 16, nhờ vai diễn trong bộ phim Where The Wind Blows.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin ngôi sao điện ảnh Lương Triều Vỹ được đề cử tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 16, nhờ vai cảnh sát Nam Giang trong bộ phim Where The Wind Blows, đóng chung với Quách Phú Thành. Ngoài ra, bộ phim này cũng đồng thời dự tranh nhiều giải thưởng khác.

Trước đó, Where The Wind Blows được Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hong Kong chọn đại diện cho xứ sở này để tranh giải "Phim Quốc tế xuất sắc nhất" tại Oscar lần thứ 95, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023 ở Los Angeles, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Lương Triều Vỹ cho biết: "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và động viên mà mọi người đã luôn dành cho tôi. Tôi rất vui khi một lần nữa lại có tên trong danh sách dự tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Châu Á. Là một diễn viên Hong Kong, tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể cùng sát cánh với các diễn viên xuất sắc đến từ châu Á".

Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, là tên tuổi hot được nhà sản xuất và thương hiệu săn đón.

Sắp tới, dự án phim điện ảnh Vô Danh do Lương Triều Vỹ đóng chính cùng diễn viên trẻ Vương Nhất Bác sẽ chính thức ra rạp vào ngày mùng 1 Tết âm lịch sắp tới. Vô Danh lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước.

Được biết, đây là là tác phẩm điện ảnh thứ ba do Bona sản xuất trong năm 2022 sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, dự kiến sẽ là bom tấn, khuấy đảo các rạp lớn nhỏ trong nước đầu năm.

Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm

Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm

Mới đây, lùm xùm xoay quanh 2 cái tên Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Triều Vỹ Vô Danh Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm

Nghi vấn Trương Nghệ Hưng bị Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ 'lấn lướt' ngay đầu năm

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán

'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong

'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác

Khoảnh khắc hiếm hoi Trần Quán Hy tái ngộ Lương Triều Vỹ sau nhiều năm hợp tác

Lưu Gia Linh và cuộc sống êm đềm cùng Lương Triều Vỹ bên trong biệt thự trị giá hơn 600 tỷ đồng

Lưu Gia Linh và cuộc sống êm đềm cùng Lương Triều Vỹ bên trong biệt thự trị giá hơn 600 tỷ đồng

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 42 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng