Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi

Sao quốc tế 25/08/2023 17:04

Lương Triều Vỹ khẳng định mình không có con riêng, không phản bội vợ, sẽ khởi kiện nếu tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền.

Vào đầu tháng 8, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin Lương Triều Vỹ ngoại tình với một sao nữ kém 36 tuổi và đã có con riêng. Tài tử còn mua nhà ở Nhật cho cô gái này. Nhiều người đặt nghi vấn người thứ ba này chính là Trình Tiêu - từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Hàn Quốc WJSN, nay đã chuyển trọng tâm hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc.

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi - Ảnh 1

Trước tin đồn gây xôn xao này, ngày 24/8, Lương Triều Vỹ đã trực tiếp lên tiếng. Ảnh đế Cannes hai lần trả lời truyền thông vì tin đồn chưa dứt. Nhiều người vẫn tin chuyện anh mua nhà cho Trình Tiêu, nuôi con ngoài giá thú là thật.

"Làm gì có chuyện tôi có con riêng hay phản bội vợ. Hôn nhân giữa tôi và Lưu Gia Linh vẫn tốt đẹp. Việc tung tin nhảm là ác ý. Tôi sẽ liên hệ luật sư thu thập chứng cứ, kiện người đăng tin giả nếu sự việc cứ tiếp diễn", Lương Triều Vỹ nói.

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi - Ảnh 2

Lương Triều Vỹ nói tin đồn anh có con ngoài giá thú, ngoại tình với ca sĩ trẻ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến những người yêu thương anh và cả người anh yêu quý. Đây là lần đầu anh chịu điều tiếng đến vậy. Diễn viên Tâm trạng khi yêu đồng thời khẳng định hôn nhân của anh và Lưu Gia Linh tốt đẹp sau 30 năm chung sống.

Tin Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với Trình Tiêu xuất hiện giữa tháng 8. Nhiều trang tin ở Trung Quốc nhận định nam diễn viên bí mật qua lại với idol kém 36 tuổi, thậm chí giấu Lưu Gia Linh, mua nhà cho bạn gái ở Nhật Bản để nuôi con.

Sau khi xuất hiện tin đồn, Trình Tiêu lập tức phủ nhận, cho rằng "tin đồn bịa đặt, gây tổn thất nặng nề đến danh tiếng hai người". Trong khi đó, Lưu Gia Linh đăng ảnh tận hưởng cuộc sống, Lương Triều Vỹ lại im lặng.

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi - Ảnh 3

Lương Triều Vỹ chỉ lên tiếng khi thông tin anh có con riêng liên tục xuất hiện. "Thông tin nhảm nhí đến độ lố bịch. Các bạn không cần để ý tin sai sự thật này, luôn giữ tinh thần lạc quan", Ảnh đế Cannes nói.

Lương Triều Vỹ, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1962, là một diễn viên người Hồng Kông. Từng được ví như "Clark Gable của châu Á", Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông là nam diễn viên Hồng Kông đầu tiên giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Tâm trạng khi yêu (2000), và hiện đang giữ kỷ lục về số lần chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lẫn Giải Kim Mã.

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi - Ảnh 4

Lương Triều Vỹ được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim hợp tác với đạo diễn Vuơng Gia Vệ – bao gồm A Phi chính truyện (1990), Trùng Khánh Sâm Lâm (1994), Đông Tà, Tây Độc (1994), Xuân quang xạ tiết (1997), Tâm trạng khi yêu (2000), 2046 (2004) và Nhất đại tông sư (2013). Ông tham gia diễn xuất trong ba bộ phim đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice là Bi tình thành thị (1989), Xích lô (1995) và Sắc, Giới (2007). Lương Triều Vỹ cũng góp mặt trong bộ phim Anh hùng (2002) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 75.

Lương Triều Vỹ chính thức lên tiếng về tin đồn có con riêng với sao nữ kém 36 tuổi - Ảnh 5

Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ kết hôn được 15 năm. Trước khi thành vợ chồng, họ yêu nhau gần 20 năm. Đôi vợ chồng thường xuyên bị đồn tan vỡ song họ hiếm khi phản hồi. Triều Vỹ từng nói: "Chúng tôi bên nhau mấy chục năm rồi, còn sóng gió nào chưa gặp. Những lời xì xào như thế thường xuất hiện. Với tôi, chẳng sao cả".

Theo Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tuy sống tự do, bay bổng nhưng lại là người sâu sắc, luôn quan tâm đến người thân. Nếu cô hay thành viên trong gia đình xảy ra vấn đề, Lương Triều Vỹ sẽ không màng mọi thứ để giúp đỡ và bảo vệ.

Cặp sao nổi tiếng Hong Kong không sinh con. Gia Linh từng cho biết Triều Vỹ cảm thấy cuộc sống thoải mái, không vướng bận con cái phù hợp với cả hai vợ chồng.

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Từ khóa:   Lương Triều Vỹ Lưu Gia Linh Trình Tiêu Lương Triều Vỹ ngoại tình Drama Cbiz

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