Sao nữ 10x đi lên từ thị phi, là cực phẩm nhan sắc nhưng bị ghét nhất Cbiz

Lưu Hạo Tồn là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 10X đang dậy sóng dạo gần đây. Cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh “Một giây” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Mệnh danh là “Mưu nữ lang” sau khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ. Cô ký hợp đồng độc quyền cho hãng phim của vị đạo diễn nổi tiếng này.

Theo một nguồn tin cho biết, sau Trịnh Sảng, Lưu Hạo Tồn là nữ diễn viên có khí chất phù hợp với danh hiệu "nữ thần thanh xuân" nhất do ở cô toát lên sự ngây thơ hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Thực tế, Lưu Hạo Tồn vốn có xuất phát điểm cao và tài năng được đánh giá tốt. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty của đạo diễn Trương Nghệ Mưu - người được mệnh danh là Quốc sư của làng nghệ thuật Trung Quốc.

Mới đây, Lưu Hạo Tồn, Tống Uy Long và đoàn phim Niệm niệm tương vong đang trong quá trình quảng bá tác phẩm tại các rạp chiếu. Nữ diễn viên sinh năm 2000 xuất hiện với trang phục đơn giản, đậm nét thanh xuân và được khen ngợi với ngoại hình xinh đẹp, khí chất mỏng manh thanh thuần.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu ưu ái Lưu Hạo Tồn. Ông luôn muốn phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho điện ảnh Hoa ngữ. Các "Mưu nữ lang" thành danh từ phim của Trương Nghệ Mưu như Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ luôn được đánh giá cao, giành vô số giải thưởng diễn xuất. Ngay từ khi gặp Lưu Hạo Tồn, ông đã đánh giá cao ngoại hình và tài năng của cô. Đạo diễn Trương dặn dò Hạo Tồn chăm chỉ học hành không được phạm sai lầm, ông sẽ tìm vai diễn thích hợp cho cô trong tương lai.

Năm 2016, Lưu Hạo Tồn đỗ thủ khoa Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cũng trong năm này, Trương Nghệ Mưu chọn cô đóng vai chính trong phim điện ảnh Một giây. Lưu Hạo Tồn trở thành nàng thơ trẻ tuổi nhất của Trương Nghệ Mưu. Sau đó, con đường điện ảnh của Lưu Hạo Tồn rộng mở nhờ sự o bế của đạo diễn Thập diện mai phục.

Tuy nhiên, vừa bắt đầu nổi tiếng, Lưu Hạo Tồn đã vướng scandal lớn. Theo đó, khán giả tố cáo cha mẹ Lưu Hạo Tồn mở lớp dạy múa, khiến học viên bị chấn thương nặng nhưng không bồi thường thỏa đáng. Sự việc dấy lên sự tức giận tẩy chay dữ dội của khán giả Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Lưu Hạo Tồn còn gây tranh cãi khi khẳng định bản thân đi lên bằng thực lực, không được ai "chống lưng", o bế. Khán giả cho rằng cô ngạo mạn và không có lòng biết ơn với đạo diễn đã phát hiện và lăng xê mình là Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn còn bị chê EQ thấp, trả lời phỏng vấn không rõ ràng lưu loát, nội dung thiếu chiều sâu.

Do đó, nhiều hành động tẩy chay Lưu Hạo Tồn đã và đang diễn ra như khi nữ diễn viên ký hợp đồng quảng cáo với thương hiệu L'O.real, bên dưới bài tuyên bố tràn ngập bình luận chỉ trích, khiến cô phải xóa bài hợp tác.

Hay như hồi tháng 5, trong một bài khảo sát: "Diễn viên mà khi vừa nghe tin người này đóng vai chính bạn sẽ không xem phim", Lưu Hạo Tồn bị bình chọn đứng thứ hai chỉ sau Vương Nhất Bác. Trong đó, Vương Nhất Bác là ngôi sao hot nhưng nổi danh diễn dở, còn Lưu Hạo Tồn bị ghét bởi scandal. Có thể nói, dù có ngoại hình đẹp nổi bật, tài năng không thua kém tiểu hoa đán nào, song Lưu Hạo Tồn đang là sao nữ 10X bị ghét nhất Trung Quốc.

Những rắc rối đời tư khiến hình ảnh của Lưu Hạo Tồn bị tổn hại nghiêm trọng. Do đó, dù là nữ diễn viên 10X có thành tích doanh thu tốt bậc nhất, cô vẫn gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Hiện tại, Lưu Hạo Tồn chăm chỉ đóng phim. Ngoài phim điện ảnh, Lưu Hạo Tồn còn tham gia hai tác phẩm truyền hình là Lực ly tâm (đóng cùng Lâm Nhất) và Bảy thanh hung giản (hợp tác với Tống Uy Long).

Mới đây, Lưu Hạo Tồn lại tiếp tục vướng vào thị phi khi bị tố là khai gian tuổi thật và chối bỏ quê hương. Cụ thể, một số người bạn học chung với cô đã lên tiếng nói rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 chứ không phải là 2000. Họ khẳng định đã từng học chung với nữ diễn viên.

Ngoài ra, cô còn bị khui ra là đã khai man nơi sinh. Quê quán thật của cô là ở Thông Hóa, một vùng quê nghèo, hẻo lánh. Chính điều này đã khiến nhiều cộng đồng bất bình. Cho rằng cô nàng đang chối bỏ quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên.

Một số video được lan truyền không mấy tích cực khác còn cho rằng nữ diễn viên có thái độ chảnh chọe, bệnh ngôi sao dù chỉ mới đóng vài bộ phim nhỏ. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa có động thái lên tiếng phản bác về những tin đồn này.

Liên tiếp vấp phải thị phi khiến cho sự nghiệp lẫn danh tiếng của Lưu Hạo Tồn không được suôn sẻ. Rất khó để cô nàng có thể vươn lên vị trí Hoa Đán như các Mưu nữ lang đàn chị là Chương Tử Di, Củng Lợi.