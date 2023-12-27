Lưu Gia Linh khoe khoảnh khắc tình cảm với Lương Triều Vỹ, trải qua nhiều sóng gió nhưng không có con chung

Sao quốc tế 27/12/2023 13:30

Vào ngày 25/12, Lưu Gia Linh tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà và mời một nhóm bạn đến chung vui, trong đó có vợ chồng diễn viên Ngô Quân Như - Trần Khả Tân, Đậu Tĩnh Đồng - con gái diva Vương Phi.

Vừa qua, diễn viên Lưu Gia Linh hôn lên má chồng - diễn viên Lương Triều Vỹ - khi cùng dự tiệc Giáng sinh. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lãng mạn của cặp vợ chồng nghệ sĩ được đăng lên Weibo Lưu Gia Linh với tựa: "Chúc mừng Giáng sinh".

Đáng chú ý là Lương Triều Vỹ, một tay nâng ly rượu, tay kia vòng qua ôm eo vợ. Ngoài tấm hình này, Lưu Gia Linh cũng tiết lộ nhiều ảnh hai vợ chồng chụp với bạn bè thân thiết.

Lưu Gia Linh tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà và mời một nhóm bạn đến chung vui, trong đó có vợ chồng diễn viên Ngô Quân Như - Trần Khả Tân, Đậu Tĩnh Đồng - con gái diva Vương Phi.

Lưu Gia Linh khoe khoảnh khắc tình cảm với Lương Triều Vỹ, trải qua nhiều sóng gió nhưng không có con chung - Ảnh 1

Trước đó, trả lời phỏng vấn, Lương Triều Vỹ từng tiết lộ anh bị chứng sợ xã hội. Việc có vợ bên cạnh khiến anh cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng. Mặc dù gắn bó với vợ, Lương Triều Vỹ cho biết không có ý định đóng phim chung với cô một lần nữa. Diễn viên từng hợp tác với Lưu Gia Linh trong bộ phim He Ain't Heavy, He's My Father năm 1993.

Lưu Gia Linh khoe khoảnh khắc tình cảm với Lương Triều Vỹ, trải qua nhiều sóng gió nhưng không có con chung - Ảnh 2

Năm 2002, những bức ảnh liên quan tới vụ cưỡng hiếp của Lưu Gia Linh bất ngờ bị đào xới lại, Lương Triều Vỹ liên tục đề nghị kết hôn nhưng nữ diễn viên nổi tiếng vẫn một mực chối từ. Đến khi cha của Lưu Gia Linh qua đời vì bệnh tim, cô mới chấp nhận làm cô dâu của Lương Triều Vỹ. 

Đám cưới giữa cô dâu 43 tuổi và chú rể 46 tuổi đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2008. Giải thích lý do làm đám cưới sau gần 20 năm bên nhau, Lưu Gia Linh cho biết, đấy là ước nguyện của bố mẹ và cô muốn thực hiện. Cuộc sống sau hôn lễ rình rang của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tiếp tục khiến dư luận tò mò. Hai người chủ yếu sống xa nhau.

Lưu Gia Linh khoe khoảnh khắc tình cảm với Lương Triều Vỹ, trải qua nhiều sóng gió nhưng không có con chung - Ảnh 3

Sau đám cưới, Lưu Gia Linh lên kế hoạch sinh con. Song, cuối cùng, hai người chấp nhận chung sống không có con. Bác sĩ kết luận, sức khỏe của Lưu Gia Linh không cho phép cô thụ thai dù nữ diễn viên đã thử nhiều cách khác nhau. 

Lương Triều Vỹ cũng không gây áp lực cho vợ bởi bản thân anh cũng không có ý định có con. Trong nhiều năm, cuộc hôn nhân kỳ lạ của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã phá vỡ những định nghĩa về hôn nhân truyền thống. 

Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân, Lưu Gia Linh cho biết, cô và chồng luôn xem nhau là bạn, đồng nghiệp và bạn đời. Họ thấu hiểu, luôn xuất hiện đúng lúc đối phương cần nhưng vẫn luôn tạo cho người bên cạnh không gian riêng, hít thở và sống theo cách bản thân mong muốn. 

Ngoài vai trò người vợ, Lưu Gia Linh còn giúp Lương Triều Vỹ quản lý công việc, điều hành công việc kinh doanh của hai vợ chồng. Nhờ sự nhạy bén của nữ diễn viên họ Lưu, hai vợ chồng cô được xem là những ngôi sao giàu có nhất nhì Hong Kong.

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