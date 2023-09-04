Hậu vướng tin đồn tình cảm với 'đàn em', Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhắc đến bà xã Lưu Gia Linh

Sao quốc tế 04/09/2023 12:30

Khi nhận giải thưởng Sư tử Vàng tại LHP Venice 2023, ngoài các đồng nghiệp, Lương Triều Vỹ nhắc đến vợ anh là nữ diễn viên Lưu Gia Linh.

Tại LHP Venice 2023 tại Ý. Lương Triều Vỹ đã vinh dự nhận giải Sư tử Vàng trong hạng mục Thành tựu trọn đời. Người trao giải cho Lương Triều Vỹ là đạo diễn Lý An, người từng hợp tác với anh trong dự án nổi tiếng Sắc, Giới. 

Khoảnh khắc được trao giải, Lương Triều Vỹ đã bật khóc, nghẹn ngào phát biểu. Ngoài các đồng nghiệp, Lương Triều Vỹ nhắc đến vợ anh, nữ diễn viên Lưu Gia Linh. Anh gửi lời cảm ơn người bạn đời vì luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong sự nghiệp. 

Hậu vướng tin đồn tình cảm với 'đàn em', Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhắc đến bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 1Hậu vướng tin đồn tình cảm với 'đàn em', Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhắc đến bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 2

Trước khi nhận giải, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã sánh đôi trên thảm đỏ. Tài tử họ Lương diện vest đen trong khi vợ anh nổi bật với đồ da màu đỏ. Đây là lần đầu Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh xuất hiện trước công chúng sau tin đồn nam diễn viên có "bồ" nhí và con riêng tại Nhật Bản. 

Hậu vướng tin đồn tình cảm với 'đàn em', Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhắc đến bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 3

 

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là một trong những cặp tình nhân bền chặt nhưng kỳ lạ của làng giải trí xứ hương cảng với cách duy trì tình cảm và quan điểm sống không theo chuẩn mực. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 1988. Tới năm 2008, họ chính thức về chung một nhà trong một hôn lễ tốn kém, xa hoa ở Bhutan trước sự chứng kiến của bạn bè trong giới giải trí. 

Khi về chung một nhà, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh cũng duy trì một cuộc sống hôn nhân khác biệt. Trong khi Lương Triều Vỹ sống chủ yếu tại Trung Quốc đại lục hoặc Nhật Bản, vợ anh làm việc và sống chủ yếu tại Hong Kong (Trung Quốc). Họ duy trì cuộc sống kín tiếng, hiếm hoi sánh đôi tại các sự kiện hay cùng đi du lịch nước ngoài.

Hậu vướng tin đồn tình cảm với 'đàn em', Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhắc đến bà xã Lưu Gia Linh - Ảnh 4

Bên cạnh đó, sau đám cưới, Lưu Gia Linh lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, cặp đôi không thể có con chung. Bác sĩ kết luận, sức khỏe của Lưu Gia Linh không cho phép cô thụ thai. Hai ngôi sao chấp nhận chung sống không có con. Lương Triều Vỹ cũng không gây áp lực cho vợ bởi bản thân anh cũng không có ý định có con.

Lưu Gia Linh hiện giữ vai trò quản lý công việc cho chồng. Cô tiết lộ, ông xã là người ít nói, khác hẳn hình ảnh trên màn ảnh. Do vậy, Lưu Gia Linh phải giúp chồng giao tiếp với đối tác, ký hợp đồng. 

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