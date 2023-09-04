Ngao Tử Dật ngồi im cũng gặp hoạ, bạn diễn lần lượt 'nhuốm bùn' trốn thuế, loạt dự án đình đám có nguy cơ 'đắp chiếu'

Phòng làm việc của nữ diễn viên này cũng đã phải nộp bù phí truy thu lên đến 2.35 triệu tệ (khoảng 7.8 tỷ VND).

Cụ thể, người tố giác đã báo cáo với Cục Thuế Nhà nước vào tháng 2/1023 và nhận được thư thông báo từ Cục Kiểm toán vào cuối tháng 7/2023. Cục Thuế đã xác minh rằng cả studio của Tưởng Y Y và cá nhân cô đều chưa nộp thuế cho thu nhập cá nhân, tổng số rơi vào khoảng 16,13 triệu tệ (khoảng 53.5 tỷ VND) từ năm 2016 đến năm 2021.

Bên cạnh đó, người tố giác còn chia sẻ thêm, nữ diễn viên chỉ nộp các khoản thuế và phí phạt bổ sung từ năm 2019 đến năm 2021 trong cuộc điều tra thuế trước đó, nhưng không đề cập đến tình hình thuế trước năm 2019 vẫn chưa bị phát hiện. Sau khi bị tố cáo, Tưởng Y Y mới nộp tổng cộng 2,38 triệu nhân dân tệ tiền thuế bổ sung cho năm 2017, 2018.

Giữa lúc dư luận đang xôn xao thì Ngao Tử Dật bất ngờ bị réo tên khi nhiều người cho rằng nam diễn viên chính là "nạn nhân" của 2 nàng tiểu hoa. Bởi, Ngao Tử Dật góp mặt trong 2 bộ phim là “Khom Lưng” (Tống Tổ Nhi diễn chính) và “Hoa Gian Tửu Nhân Gian Nguyệt” (đóng chính cùng Tưởng Y Y). Trong đó 2 dự án này có nguy cơ "đắp chiếu" dài dài nếu như cáo buộc trốn thuế là sự thật.

Ngao Tử Dật sinh ngày 25/12/2002. Năm 2013, anh gia nhập Gia tộc TF với tư cách thực tập sinh. Từ năm 2014 tới năm 2015, anh tham gia show tạp kỹ cho Gia tộc TF sản xuất “Thiếu niên TF, lên!” mùa 2, 3 và “Thực tập sinh thứ Sáu”. Ngày 6/11/2016, anh tham dự “Ngày hội fan hâm mộ”. Ngày 24/12, anh tham gia Đêm Giáng sinh kỳ ảo của Gia tộc TF. Tháng 3/2017, anh tham gia show “Thiên thiên hướng thượng” và “Vẻ đẹp văn minh Trung Hoa”. Ngoài sự nghiệp ca hát, Ngao Tử Dật cũng được đánh giá là có triển vọng ở bộ môn nghệ thuật thứ 7 - diễn xuất.