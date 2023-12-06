Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha

Ngày 5/12 vừa qua, Lưu Đức Hoa đến Nhà tang lễ Hong Kong lúc 12 giờ trưa. Sau đó, khoảng đầu giờ chiều, vợ anh - Chu Lệ Thiên - và con gái Hanna đến trên chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng. Nam tài tử đã ra đón vợ con, ba người cúi chào truyền thông rồi đi thang máy lên đại sảnh. Mẹ của nam diễn viên cũng đến sau đó.

Lưu Đức Hoa và vợ con tại lễ tang ông Lưu Lễ.

Trước đó, phía đại diện của Lưu Đức Hoa đã thông báo tin bố của nam diễn viên qua đời lên trang cá nhân. Cụ thể, phía Lưu Đức Hoa viết: "Cha tôi đã qua đời vào ngày 20. Ông ấy đã qua đời thanh thản trong vòng tay gia đình". Được biết, cha của Lưu Đức Hoa - ông Lưu Lễ, qua đời ngày 20/11. Tang lễ được tổ chức từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 5/12 để người thân, bạn bè đến dự. Ngày 6/12, quan tài được chuyển đến Nhà hỏa táng Cape Collinson.