Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha

Sao quốc tế 06/12/2023 13:36

Ngày 5/12, nam tài tử Lưu Đức Hoa cùng vợ và con gái đã đến Nhà tang lễ Hong Kong tiễn biệt bố - ông Lưu Lễ.

Ngày 5/12 vừa qua, Lưu Đức Hoa đến Nhà tang lễ Hong Kong lúc 12 giờ trưa. Sau đó, khoảng đầu giờ chiều, vợ anh - Chu Lệ Thiên - và con gái Hanna đến trên chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng. Nam tài tử đã ra đón vợ con, ba người cúi chào truyền thông rồi đi thang máy lên đại sảnh. Mẹ của nam diễn viên cũng đến sau đó.

Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 1
Lưu Đức Hoa và vợ con tại lễ tang ông Lưu Lễ.

Trước đó, phía đại diện của Lưu Đức Hoa đã thông báo tin bố của nam diễn viên qua đời lên trang cá nhân. Cụ thể, phía Lưu Đức Hoa viết: "Cha tôi đã qua đời vào ngày 20. Ông ấy đã qua đời thanh thản trong vòng tay gia đình". Được biết, cha của Lưu Đức Hoa - ông Lưu Lễ, qua đời ngày 20/11. Tang lễ được tổ chức từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 5/12 để người thân, bạn bè đến dự. Ngày 6/12, quan tài được chuyển đến Nhà hỏa táng Cape Collinson.

Lưu Đức Hoa sinh ở Hong Kong, là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em. Cha Lưu Đức Hoa - ông Lưu Lễ sinh năm 1934 tại Quảng Tây. Lưu Lễ sống trong cảnh nghèo khó và làm nông từ khi còn nhỏ. Sau này, ông làm lính cứu hỏa và mở một của hàng tạp hóa bán đồ ăn kiếm tiền nuôi gia đình. Thuở bé, Lưu Đức Hoa mơ ước làm lính cứu hỏa như cha.

Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 2

Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 3
Lưu Đức Hoa và bố mẹ.
Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 4
Ông Lưu Lễ trong một buổi họp fan.

Theo truyền thông, ông Lưu Lễ không may mắc bệnh ung thư bàng quang vào năm 2003. Sau đó, Lưu Đức Hoa tiết lộ rằng bố anh đã đến bệnh viện công để phẫu thuật cắt bỏ ung thư bàng quang và hồi phục. Mối quan hệ giữa hai cha con có vẻ rất tốt. Trong 6 anh chị em, Lưu Đức Hoa là người trông giống bố anh nhất.

Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 5

Trong 6 anh chị em, Lưu Đức Hoa là người trông giống bố anh nhất.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì của showbiz Hong Kong. Trong suốt gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa được đánh giá là diễn viên có thực lực và thành công. Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng nam tài tử luôn kín tiếng chuyện gia đinh vì muốn bảo vệ người thân.

Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 6
Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì của showbiz Hong Kong.
Lưu Đức Hoa cùng bà xã và con gái đến tiễn biệt cha - Ảnh 7
Nam tài tử luôn kín tiếng chuyện gia đinh vì muốn bảo vệ người thân.
Bố Lưu Đức Hoa qua đời vì bệnh ung thư, hé lộ bức ảnh cuối cùng của hai cha con

Bố Lưu Đức Hoa qua đời vì bệnh ung thư, hé lộ bức ảnh cuối cùng của hai cha con

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bố của Lưu Đức Hoa đã qua đời. Đồng thời, phía đại diện sao nam cũng đã thông báo tin buồn lên trang cá nhân.

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