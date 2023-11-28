Giới truyền thông đã liên lạc với Lưu Đức Hoa và xác nhận tin buồn về sự qua đời của cha anh, hiện nam nghệ sĩ đang bận rộn lo liệu tang lễ cho cha mình, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, phía đại diện của Lưu Đức Hoa đã thông báo tin bố của nma diễn viên qua đời lên trang cá nhân. Cụ thể, phía Lưu Đức Hoa viết: "Cha tôi đã qua đời vào ngày 20. Ông ấy đã qua đời thanh thản trong vòng tay gia đình". Dưới bài đăng, người hâm mộ đã để lại tin nhắn an ủi thần tượng của mình và và gửi lời chia buồn tới anh.

Theo truyền thông, bố của Lưu Đức Hoa không may mắc bệnh ung thư bàng quang vào năm 2003. Sau đó, Lưu Đức Hoa tiết lộ rằng bố anh đã đến bệnh viện công để phẫu thuật cắt bỏ ung thư bàng quang và hồi phục. Lần cuối cùng Lưu Đức Hoa và bố đứng chung khung hình là vào năm 2021. Bố Lưu Đức Hoa lúc đó đã 87 tuổi, tỏ ra rất vui vẻ. Mối quan hệ giữa hai cha con có vẻ rất tốt. Trong 6 anh chị em, Lưu Đức Hoa cũng là người trông giống bố anh nhất.

Trong suốt gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa được đánh giá là diễn viên có thực lực và thành công. Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng Lưu Đức Hoa luôn kín tiếng thông tin về gia đinh vì muốn bảo vệ người thân.

Cha của Lưu Đức Hoa - Lưu Tuyền năm nay đã 89 tuổi. Lưu Đức Hoa có 6 anh chị em, anh là người thứ tư trong gia đình, trên có ba chị gái, dưới là một em gái và một em trai. Bố của Lưu Đức Hoa dựa vào việc mở một cửa hàng tạp hóa ăn vặt để nuôi 6 người con, điều này không hề dễ dàng.

Lưu Đức Hoa từ nhỏ đã giúp bố làm việc, chịu nhiều vất vả và rất ngoan ngoãn từ nhỏ. Trong một buổi diễn thuyết về cuộc đời mình Lưu Đức Hoa từng chia sẻ nhờ những quyết định và cách giáo dục của cha từ khi con trai còn nhỏ đã giúp anh có được thành công như ngày hôm nay.

Thành công ngày hôm nay của Lưu Đức Hoa không thể tách rời sự giáo dục, tu dưỡng của cha mẹ. Lưu Đức Hoa cũng rất hiếu thảo, anh đã sắp xếp cho bố mẹ sống trong một căn biệt thự cạnh vợ chồng anh, để tiện cho việc chăm sóc họ. Dù bận rộn đến đâu Lưu Đức Hoa cũng sẽ luôn về nhà đón Tết cùng bố mẹ, hàng năm vào ngày sinh nhật của bố, nam diễn viên cũng cố gắng dành thời gian để tổ chức sinh nhật cho ông và dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể.